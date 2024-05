Adquirir bons hàbits des de petits, menys riscos al futur

És ben sabut per tothom que dormir és una necessitat bàsica per al nostre cos. Tal i com demostren molts estudis i la nostra experiència quotidiana, la qualitat del son repercuteix directament en la nostra salut i benestar. En el cas dels infants, aquesta rutina diària esdevé encara més important, ja que influeix directament en el seu creixement i desenvolupament. Però per parlar de la qualitat del son i quin impacte té en els nens i nenes, primer hem d’entendre com funciona aquesta activitat vital en l’organisme i quins beneficis aporta.

Què és exactament el son i per què és tan important dormir?

Tal i com explica el Dr. José Marchena, pediatre de la Clínica Sant Josep, el son és un procés biològic que consta de dues fases principals: la REM i la no REM. En la fase REM hi ha moviments oculars ràpids i és una fase en la qual el cervell està molt actiu i se somnia. En canvi, en la no REM augmenta el subministrament de sang als músculs, l'energia es restaura, els teixits creixen i es reparen, i s'alliberen hormones importants per al creixement i el desenvolupament.

Els trastorns del son més comuns en els infants

Tal i com indica el Dr. Marchena, podem distingir els problemes intrínsecs de la son, de la seva pròpia funcionalitat, o bé d’altres que són externs, com ara mantenir uns bons hàbits de descans. El pediatre explica que de trastorns del son n’hi ha de diferents tipus, però que els que es troben de manera més freqüent a les consultes són:

Terrors nocturns. En aquests episodis és habitual que el nen s'assenti bruscament al llit i comenci a cridar i plorar amb una expressió facial de terror i signes d’ansietat.

Somnambulisme. Parlaríem de l’infant que es desperta sovint i es mou durant la nit. Moltes vegades es desperten, es mouen i es tornen a adormir, però en alguna ocasió deambulen per la casa. El que s’ha d’intentar és no despertar-lo perquè el pot portar a un estat de confusió.

Els malsons. Són somnis que produeixen por o ansietat. Generalment els infants es desperten molt espantats i són capaços de descriure el malson amb detall.

Com es pot detectar que l’infant no està dormint les hores suficients?

El pediatre manifesta que quan són molt petits és difícil detectar que no dormen les hores suficients, ja que els despertars en aquesta època són més habituals i les famílies van més cansades, però que si un infant “està irritable o no creix bé” és possible que no estigui descansant les hores que li pertoquen. Això pot ser degut a un problema de la son, però “cal descartar que no hi hagi alguna altra afectació, com ara un reflux de l’estómac o les orelles tapades, és a dir, coses físiques que li puguin impedir dormir bé”.

Què poden fer les famílies per millorar el descans nocturn dels seus fills?

Tal i com indica el pediatre de la Clínica Sant Josep, primer de tot cal identificar què és el que està passant, és a dir, detectar “si ha un problema mèdic, de por, una obstrucció a la via aèria o bé un tema conductual...entre d’altres possibilitats”. El més important és que els pares instaurin uns bons hàbits i que l’infant dormi les hores que són necessàries per a la seva edat. Precisament l’edat és la que, en general, determinarà els cicles de son.

Segons explica el Dr. Marchena hi ha malalties descrites que venen lligades a uns mals hàbits de son durant la infància.