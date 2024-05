Una alternativa nutricional popular que no és un substitut dels aliments frescos i naturals

Els greens powder, suplements dietètics en forma de pols verda, s’han convertit en una tendència emergent gràcies a les seves suposades capacitats per millorar la salut general.

Aquests productes contenen una barreja de verdures, fruites i altres nutrients, i prometen una manera còmoda d’augmentar la ingesta de nutrients essencials. L’atenció rebuda per part de nombrosos influencers a les xarxes socials ha contribuït a la seva popularitat, amb proclames de beneficis que van des de la millora de la salut cerebral fins a la substitució de les fruites i verdures tradicionals.

Els influencers i les marques que promouen aquests productes asseguren que són una alternativa moderna per a aquells que tenen dificultats per incorporar suficients verdures i fruites a la seva dieta diària.

Tot i els beneficis que poden oferir, els greens powder no poden substituir completament les fruites i verdures senceres. Aquests suplements poden ser similars a prendre un multivitamínic diari, però no cobreixen totes les necessitats nutricionals. Durant el procés de trituració dels aliments en pols, es perden algunes vitamines i minerals essencials, així com altres components fonamentals com els micronutrients, antioxidants i la fibra. La fibra és especialment important per a una bona digestió i salut intestinal, una característica que manquen aquests suplements.

A part dels suplements dietètics, hi ha altres mètodes comprovats per mantenir la salut del cervell. L’exercici físic regular, mantenir la ment activa i cuidar la salut emocional són pràctiques fonamentals. Pel que fa a la dieta, hi ha dues que es recomanen especialment per a la salut cerebral: la dieta DASH i la dieta MIND.

La dieta DASH, que es focalitza en combatre la hipertensió, promou porcions més petites i una reducció del consum de sal. D’altra banda, la dieta MIND, dissenyada específicament per millorar la salut del cervell, inclou el consum de fruites de temporada, verdures, llegums, llavors, fruita seca, oli d’oliva verge extra, cereals integrals, peix i pollastre, mentre limita la carn vermella, formatges i aliments processats. Seguint aquestes pautes dietètiques, es pot frenar el deteriorament cognitiu i millorar les funcions cerebrals.

Mentre que els greens powder poden semblar una solució fàcil per a una dieta equilibrada, no són un substitut dels aliments frescos i naturals. Per mantenir una bona salut general i cerebral, és essencial seguir una dieta rica en fruites i verdures senceres. Els aliments frescos proporcionen una gamma completa de nutrients que no es poden obtenir només amb suplements. Encara que els greens powder poden aportar certs beneficis nutricionals, no poden substituir els avantatges dels aliments frescos i naturals. Els aliments frescos contenen una complexitat de nutrients, incloent-hi fibra, vitamines i minerals que treballen junts de manera sinèrgica per promoure una salut òptima. Practicar exercici regularment també és crucial, ja que l’activitat física promou la neuroplasticitat i pot reduir el risc de patir alguna de les malalties neurodegeneratives existents.