La fascitis plantar i l’esperó calcani: les principals diferències i tractaments

La fascia plantar és una banda gruixuda de teixit connectiu que recorre la planta del peu des del taló fins als dits. Aquest teixit proporciona suport a l'arc del peu i actua com una mena d'amortidor per a les forces que es produeixen durant la marxa i altres activitats que impliquen el peu. La seva funció és essencial per mantenir l'estabilitat i la força del peu, així com per absorbir i distribuir l'impacte que es produeix sobre el peu.

Què és la Fascitis Plantar?

La fascitis plantar és una inflamació de la fascia plantar. És una de les causes més comunes de dolor al taló i afecta moltes persones, especialment aquelles que passen molt temps dretes, corren, tenen sobrepès o tenen una estructura del peu que predisposa a aquesta condició. La inflamació es produeix quan hi ha un estirament o un estrès excessiu de la fascia plantar, sovint com a resultat de microtraumes repetitius. Els factors de risc inclouen:

●Sobrepès o obesitat: Aumenta la pressió sobre la fascia plantar.

●Activitats que impliquen un gran impacte: Com córrer o saltar.

●Estar molt temps dret: Especialment en superfícies dures.

●Peu pla o arc alt: Ambdues condicions poden contribuir a una distribució desigual del pes sobre el peu.

Què és l'Esperó Calcani?

L'esperó calcani és una prominència òssia que es forma a la part inferior del calcani (el taló). Aquesta formació òssia es desenvolupa amb el temps a causa de la tensió i l'estrès constants en la fascia plantar, però és important destacar que la presència d'un esperó calcani no sempre està associada a la fascitis plantar. Moltes persones amb esperó calcani no tenen cap símptoma de dolor o inflamació. És una variant anatòmica del calcani i es considera un resultat de la calcificació de l'inserció de la fascia plantar. Malgrat que pot ser una causa de dolor al taló, és possible tenir un esperó calcani sense tenir fascitis plantar i viceversa. Això ens porta a una de les causes més importants del dolor en el retropeu: la fascitis plantar.

Símptomes de la Fascitis Plantar

Els símptomes típics de la fascitis plantar inclouen:

●Dolor a la zona posterior del peu: Especialment al taló.

●Dolor matinal: El dolor és més intens al matí quan ens aixequem del llit, amb una sensació de tenir cristalls al peu.

●Dolor després de períodes de repòs: El dolor també pot aparèixer després d'estar assegut durant un període llarg i després d'activitats prolongades.

Aquest dolor matutí es deu a la contracció de la fascia plantar durant la nit, i quan s'estira en aixecar-se, es produeix dolor.

Diagnòstic de la Fascitis Plantar

El diagnòstic de la fascitis plantar és clínic. El metge generalment realitza una història clínica detallada i un examen físic. Els punts de dolor característics, com ara la sensibilitat al punt d'inserció de la fascia plantar al calcani, ajuden a confirmar la sospita.

Identificació de l'Esperó Calcani

Si es vol saber si hi ha un esperó calcani present, es requereix una radiografia del peu. Aquesta prova d'imatge permet visualitzar la prominència òssia i determinar si hi ha un esperó que pugui estar contribuint al dolor del taló.

Tractament de la Fascitis Plantar

El tractament de la fascitis plantar sol començar amb mètodes no invasius, que inclouen: Antiinflamatori, estiraments i exercicis, crioteràpia, dispositius, ortèsics i infiltracions ecoguiades El Dr. Sergi Segarra destaca la guia ecogràfica en les infiltracions: «Al realitzar les infiltracions guiant-nos ecogràficament, evitem dos efectes secundaris comuns: el dolor que provoquen i que el fàrmac sigui dipositat en el teixit subcutani plantar i no en la fascia».