Recomanacions, consells i passos a seguir davant dels atacs d’epilèpsia

L'epilèpsia és una afecció neurològica crònica que afecta el sistema nerviós central i provoca episodis recurrents d'activitat cerebral anormal, anomenats crisis epilèptiques. Aquestes crisis poden manifestar-se de diverses maneres, des de convulsions notables fins a absències silencioses.

Què és l’eplèpsia?

L'epilèpsia és una de les malalties neurològiques més freqüents. Es tracta d'un trastorn del cervell en el qual certs grups de cèl·lules presenten un excés de descàrregues elèctriques i transporten els senyals de manera caòtica. Segons la zona cerebral afectada es produeixen moviments (convulsions), sensacions, emocions o pèrdues de coneixement, que són les diferents manifestacions que presenta la malaltia.

Primers auxilis durant un atac d'epilèpsia

Si presencies un atac d'epilèpsia, és important que mantinguis la calma i segueixis aquests passos:Assegura l'entorn:

●Retira els objectes perillosos de l'entorn de la persona.

●Col·loca la persona sobre una superfície suau i plana.

●Gira-la de costat per evitar que s'asfixiï amb la seva saliva o el seu vòmit.

Observa la crisi:

●Pren nota de la durada de la crisi.

●Observa els símptomes que presenta la persona.

●No intentis subjectar la persona durant la crisi.

Truca sempre al 112, sobretot:

● Si la crisi dura més de 5 minuts.

●Si la persona no respira o no té pols.

●Si la persona té una crisi per primera vegada.

●Si la persona té dues o més crisis consecutives.

Queda't amb la persona:

●Parla-li amb calma i tranquil·litat.

Què NO fer davant d'un atac d'epilèpsia

●No intentis subjectar la persona durant la crisi.

●No li posis res a la boca.

●No li aboquis aigua a la cara.

●No intentis donar-li medicaments per la boca fins que no estigui completament.

Després de la crisi epilèptica, és crucial assegurar que la persona es trobi en una posició còmoda i oferir-li suport emocional si és necessari. És important tenir present que aquest atac constitueix una manifestació aguda d’una afecció neurològica crònica i recurrent, la qual necessita un tractament mèdic adequat per controlar els símptomes i millorar la qualitat de vida dels pacients afectats. En aquest sentit, l’assegurança de salut de Mutuacat proporciona accés als millors centres i especialistes en neurologia, tant a Catalunya com a la resta de l’Estat, garantint una atenció integral i especialitzada per als afectats per l’epilèpsia.