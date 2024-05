Retiren cremes solars per no complir el factor de protecció que prometen

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), que depèn del Ministeri de Sanitat, ha anunciat aquest dijous la decisió de cessar la comercialització i retirar del mercat diversos lots de productes solars. Aquesta mesura s’ha pres arran d’un informe elaborat per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), que denunciava que l’etiquetatge d’aquests productes és incorrecte i no compleix amb el factor de protecció anunciat.

L’OCU ha analitzat quinze cremes solars facials venudes a Espanya, etiquetades amb un factor de protecció solar (SPF) 50 o SPF 50+, i ha conclòs que set d’elles no compleixen amb la protecció que s’anuncia a les seves etiquetes. En concret, l’informe indica que les cremes que afirmaven oferir una protecció “molt alta” en realitat només proporcionen una protecció “alta”. A més, tres altres productes que prometien una protecció “alta” no aconsegueixen els valors numèrics de protecció solar especificats a l’etiqueta.

Tot i aquestes discrepàncies en l’etiquetatge, l’AEMPS ha informat que no es té constància de cremades solars o altres incidents relacionats amb l’ús d’aquests productes. Malgrat això, s’ha decidit retirar els lots afectats del mercat per garantir la seguretat i la confiança dels consumidors.

L’AEMPS ha comunicat les mesures i els incompliments detectats a les empreses responsables dels productes. És important destacar que, a la Unió Europea, els protectors solars es consideren productes cosmètics i, per tant, han de complir amb una sèrie de garanties establertes per la legislació. No obstant això, aquests cosmètics no estan sotmesos a cap procediment d’autorització prèvia per part de les autoritats abans de ser posats al mercat. Per tant, l’empresa responsable del producte, el nom de la qual figura a l’etiqueta, és la que ha de garantir que el cosmètic és segur, eficaç i compleix amb els requisits normatius.

L’estudi de l’OCU s’ha realitzat en col·laboració amb altres organitzacions membres de l’International Consumer Research and Testing (ICRT). Els resultats revelen que dels quinze productes analitzats, set no complirien amb les recomanacions d’SPF o de protecció UVA, o ambdues.

Aquest esdeveniment posa de manifest la importància de la vigilància i el control en la comercialització de productes cosmètics, especialment aquells destinats a la protecció solar. L’AEMPS continuarà monitorant el mercat per garantir que els productes a la venda compleixin amb les normatives.