Oblida't de la panxa: amb aquesta vitamina s'elimina el greix abdominal més ràpid

La del greix abdominal és una batalla que milions de persones emprenen cada any: es tracta d'una de les preocupacions estètiques més comunes tant entre els homes com entre les dones. I és que les anomenades "cartutxeres" o "flotadors" són més sovint del que molts estan disposats a admetre el disparador de les dietes, exercicis i propòsits per portar un estil de vida més sa i equilibrat.

La cerca d'un ventre més pla i tonificat és l'objectiu de moltes persones, i sempre és important deixar clara la importància de consultar al metge o al nutricionista abans de prendre decisions per a perdre pes que puguin afectar la nostra salut. Més enllà de parlar amb metges i especialistes sobre els nostres objectius per a perdre pes, recerques recents han suggerit que existeix una vitamina que podria donar un impuls addicional a la pèrdua de greix abdominal, ni més ni menys que la vitamina D.

La vitamina que podria ajudar a perdre greix abdominal

Un estudi presentat per la Societat Europea de Endicronología de Barcelona ha determinat que la vitamina D podria tenir un paper més que rellevant a l'hora de reduir el greix abdominal i no sols això: la seva ingesta també podria estar darrere d'una millora en el control del colesterol.

Segons aquesta recerca, realitzada en Països Baixos i on es va analitzar el comportament de prop de 7.000 persones es va trobar una rellevant relació entre els nivells baixos de vitamina D i una acumulació major de greix en l'àrea abdominal.

En paraules d'una de les principals especialistes implicades en l'estudi, Rachida Rafiq del VU University Medical Center a Amsterdam, "encara que no mesurem la deficiència de vitamina D en el nostre estudi, la forta relació entre l'augment de la quantitat de lípids i els paràmetres més baixos d'aquesta vitamina suggereix que les persones amb cintures més grans tenen un major risc de desenvolupar deficiència i haurien de considerar controlar els seus nivells d'aquest nutrient".

Vitamina D i greix abdominal

Aquesta vitamina en qüestió, coneguda com a 'vitamina del sol', ja és coneguda per la seva importància en la salut òssia i per a prevenir diferents tipus de malalties; però les últimes revelacions també suggereixen que aquestes podrien estendre's fins a la lluita contra els nivells de colesterol i per a combatre el greix abdominal.

En general, es recomana augmentar els nivells de vitamina D a través de l'exposició solar (sempre controlada i amb cremes fotoprotectoras) a més de la ingesta d'aliments rics com el salmó, els ous o suplements dietètics.

En qualsevol cas, encara que la recerca aproxima una relació entre tots dos fenòmens, encara es necessita més inversió per a continuar estudiant quin és exactament el funcionament de la vitamina D respecte al greix abdominal i el colesterol.