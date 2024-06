Els remeis naturals per acabar amb els mocs

Els canvis de temperatura constant estan provocant que moltes persones estiguin patint afeccions respiratòries. La primavera sol ser una estació amb molts canvis: fred, calor, pluges, xafogor, etc. Aquests canvis solen portar refredats i al·lèrgies. Així doncs, pot ser que estigtuis passant un refredat o episodi d'al·lèrgia. I això és molt molest i més si estàs ple de mocs. El problema dels mocs és que te'ls pots trobar a tot arreu: cap, coll i tòrax. I què fem per desfer-nos de les flegmes que se'ns creen? Descobreix els remeis casolans per desfer-te'n definitivament.

Els trucs per acabar amb les flegmes:

La hidratació és fonamental.

és fonamental. Evitar en la mesura que sigui possible la cafeïna, l'alcohol i el sucre en excés .

. No cal mocar-se molt fort ; tampoc escurar-se.

; tampoc escurar-se. Rentar el nas amb aigua i sal.

Expulsar la flegma en un mocador quan tinguem un cop de tos, però mai forçar la tos.

Dormir semiincorporat afavoreix l'expulsió de la flegma.

Ara bé, és important comprendre que sempre és millor expulsar la flegma que empassar-la, però mai no es pot forçar la tos perquè el mal pot ser més gran. Tampoc no cal eliminar la tos amb fàrmacs mucolítics, perquè aquest mecanisme de defensa del nostre organisme és fonamental per expulsar la mucositat per si mateixa.