Coneix els 3 càncers de pell que pots patir

Ja estem a les portes de l'estiu i, per això, és importantíssim recordar les recomanacions dels experts en matèria dermatològica. I és que la pell necessita certes cures i més quan està exposada al Sol a altes temperatures. Primer de tot, el més recomanable és no prendre el Sol a hores puntes, per tal d'evitar mals majors. Si, tot i això, ho fas, és important utilitzar una bona protecció. Descobreix els càncers de pell que pots patir i com diagnosticar-los: la teva observació i cura són claus.

Així, segons les estimacions de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia (AEDV), entre el 2% i el 10% dels supervivents d'un melanoma desenvoluparan un segon melanoma primari. A més, entre el 30% i el 50% dels que han enfrontat un càncer de pell no melanoma tenen probabilitats de desenvolupar un segon tumor d'aquest tipus en un lapse de 5 anys.

Aquestes estadístiques subratllen la importància d'una vigilància continuada i un seguiment dermatològic adequat per a aquells que han superat el càncer de pell, per tal de detectar qualsevol signe primerenc de recurrència i proporcionar un tractament oportú.

“El càncer de pell és un dels pocs càncers que podem detectar nosaltres mateixos, per això és important que la gent conegui la seva pròpia pell i comprovi si hi ha signes de canvi. Si s'ha patit càncer de pell amb anterioritat, la necessitat de vigilància encara és més necessària. A part de protegir la pell de nous danys solars, és essencial fer-se revisions cutànies periòdiques i acudir a les cites de seguiment”, assenyala la doctora Ángeles Flórez, coordinadora nacional de la Campanya Euromelanoma.

Tipus de càncer de pell

Tot i que el càncer de pell més conegut i temut és el melanoma, la veritat és que hi ha tres tipus de tumors cutanis que revesteixen diferents gravetats. El primer és el carcinoma basocel·lular, el càncer de pell més freqüent (un 75% dels casos), que pot aparèixer a qualsevol zona del cos, especialment en aquelles més exposades al Sol. Aquest tipus de càncer de pell té un bon pronòstic, ja que es tracten fàcilment i és molt rar que produeixin metàstasi.

El segon tipus és el carcinoma epidermoide, habitual en persones de pell molt clares molt exposades al Sol. Com creix amb rapidesa és fàcil diagnosticar-lo, però precisament per això és essencial tractar-lo de forma precoç i que no evolucioni en excés, ja que pot produir metàstasi als ganglis limfàtics.

Finalment, cal destacar el més que conegut melanoma, que, encara que no és gaire freqüent, és el causant del 90% de les morts per càncer de pell.

Els adults joves els més conscienciats amb la prevenció

Els especialistes de l'AEDV assenyalen que els casos de melanoma a Espanya continuen augmentant de manera lenta i progressiva la incidència. Tot i que han observat com la incidència es va reduint entre el grup d'edat de persones nascudes a partir de finals dels 90. I és que va ser aquella dècada quan van començar les campanyes de conscienciació sobre els perills de l'excés de radiació solar.

D'altra banda, i pel que fa als tractaments del càncer de pell, el doctor Eduardo Nagore Enguídanos, coordinador de la campanya amb Europa, destaca l'impacte positiu dels tractaments amb immunoteràpia. “La immunoteràpia ha mostrat ser prometedora en el tractament del càncer, i s'estan investigant constantment nous fàrmacs i combinacions per millorar-ne encara més els resultats. A més, la seva aplicació a la neoadjuvància, és a dir, abans de l'extirpació del tumor, està demostrant augmentar la seva eficàcia de manera significativa”.

Detecció del càncer de pell / freepik

La importància de la prevenció

Cal no oblidar que el càncer de pell és prevenible. D'aquí la insistència entre els especialistes en què es prenguin precaucions per evitar-ne l'aparició, i no només en aquells pacients que ja han patit algun tipus de càncer de pell, més proclius que torni a aparèixer, sinó per a la població general.

El doctor Nagore insisteix en la necessitat de generar consciència sobre aquells factors que podrien augmentar el risc de patir càncer de pell, com ara l'aparició de noves pigues o el creixement atípic de les pigues que ja teníem prèviament i que requereixen una valoració amb el nostre metge.

Així que, des de la Fundació Pell Sana de l'AEDV aconsellen que, davant de qualsevol canvi percebut a la pell, es tracti d'una lesió nova o antiga i amb aparença diferent d'altres taques, hem de consultar amb un dermatòleg. A més, recomanen parar atenció a possibles canvis de forma o color, picors, coïssor o dolor. I, per descomptat, protegir-se de les radiacions solars.