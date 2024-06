Necessitem netejar el fetge?

Al camp de la salut hi ha dos perfils una mica oposats: els que consideren que el cos es neteja sol i els que et motiven perquè facis neteges de forma recurrent. Qui té raó? Jo considero que tots dos en tenen.

El fetge és un gran òrgan responsable de moltíssimes funcions; sovint l’associem a l’expulsió de toxines com l’alcohol o els fàrmacs, però fa molt més: és un reservori de glucosa i vitamines liposolubles (A, D, E i K); també és l’encarregat de produir certes proteïnes com l’albúmina, la més abundant de la sang; una altra funció desconeguda del fetge és la de degradar hormones com els estrògens, el cortisol o la testosterona i d’activar-ne d’altres com la tiroxina, una hormona tiroidea; regula els nivells de colesterol; conté cèl·lules del sistema immunitari que eliminen agents patògens; etc.

Com veieu el fetge és un òrgan molt important per la salut global de l’organisme, és per això que quan et mous pels camps de la medicina i nutrició integratives se’n parla constantment. És un dels òrgans clau també en la medicina xinesa, que el considera el responsable de mantenir el cos en harmonia i el que més s’altera amb l’estrès i les emocions (cosa que té sentit si recordes que degrada el cortisol, l’hormona de l’estrès).

Ara bé, com es depura el fetge? Aquest òrgan elimina els residus a través de la bilis. Aquesta substància és produïda al fetge i la vesícula biliar per ser excretada a l’intestí on s’unirà a la matèria fecal per ser expulsada cap a l’exterior amb totes les deixalles que el cos no necessita. Aquest procés és fisiològic i el fetge el duu a terme constantment en estat normal.

Els metges i nutricionistes convencionals defensen que aquest procés és suficient per sí sòl i que no té sentit fer depuracions extres, però els terapeutes integratius argumenten que en un ambient com l’actual tan ple de contaminants i estrès és necessari recolzar aquesta activitat excretora amb ajudes externes per no emmalaltir.

Us deixaré la meva opinió: tenint en compte que el fetge realitza tantíssimes funcions i que avui en dia estem més sotmesos als tòxics que mai, jo me l’imagino com un treballador explotat. És capaç de realitzar totes aquestes funcions sense ajuda? Probablement sí, però no està de més donar-li un cop de mà de tant en tant. Evidentment, l’ideal és dur uns hàbits de vida saludables que no li donin feina extra: evitant l’ús d’alcohol i tabac; duent una bona alimentació i practicant suficient exercici físic (que també ens ajudarà a fugir de medicaments evitables); consumint molts vegetals diàriament, etc.; però una depuració esporàdica no li farà mal i a nosaltres ens pot ajudar.

Una depuració hepàtica consisteix a forçar una miqueta més la secreció de la vesícula biliar i això s’aconsegueix amb aliments o herbes amargues que estimulen la gastrina, una hormona que a la vegada estimula la producció de bilis i, per tant, l’expulsió de tots els residus que van amb ella. La mescla d’àcids i greixos, com la que fem en una vinagreta, també ajuda a fer que la vesícula secreti més bilis (per això aquesta mescla està desaconsellada quan hi tens pedres, ja que es podrien mobilitzar i provocar una pancreatitis aguda).

Al final tot depèn de cada persona: si ets una persona que incorpora en el seu dia a dia molts vegetals, incloent-hi els amargs preferiblement amb vinagretes (un exemple seria una amanida de fulla de roure, ruca o endívies o unes carxofes amb vinagreta) i que es mou cada dia, les neteges de fetge poden ser prescindibles. Però si ets una persona polimedicada amb problemes de son, fetge gras... potser sí que seria interessant incorporar alguna neteja de tant en tant o la presa d’herbes amargues en dejú cada dia (sempre allunyat de la medicació).