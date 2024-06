Les millors teràpies per acabar amb els dolors d'esquena: ràpides i efectives

A mesura que ens fem grans, van apareixent diversos dolors; alguns d'ells més aguts i altres més lleus. Això és una realitat, tot i que, també hem de dir que avui dia vivim més anys i millor. Així doncs, tampoc estem tan malament. Però, què passa quan apareix dolor d'esquena? Aquest dolor sol ser molt molest, ja que la columna vertebral és el que manté el nostre cos recte. T'expliquem com aconseguir que aquests dolors marxin ràpidament i sense dolor.

Espanya, juntament amb el Japó, és un dels països on les persones viuen més anys, sent al nostre país la vida mitjana al voltant de 83-84 anys. I això fa que la columna vertebral sigui una de les parts del cos on apareixen més problemes a causa de la degeneració pròpia del pas dels anys.

A quina edat apareixen els problemes de columna?

Doncs, encara que poguéssim pensar una altra cosa, la degeneració pot començar ben aviat.

Els experts assenyalen que, a partir dels 40 anys, el 30% de les persones poden presentar canvis degeneratius als discos intervertebrals.

A partir dels 70 és quan el 90% de les persones presenten canvis degeneratius a la columna.

I és que a mesura que les persones envelleixen, ocorren canvis anatòmics als discos, apòfisis articulars, lligaments, músculs i ossos.

Com afirma el doctor Francisco Villarejo, cap de Servei de Neurocirurgia de l'Hospital La Luz:

«Aquests canvis degeneratius són responsables del dany a les estructures neurals a causa de les hèrnies discals, estenosi raquídies i altres problemes degeneratius».

Cirurgia mínimament invasiva

Tot i que al llarg dels anys múltiples tècniques han estat proposades per al tractament de la columna degenerativa, «els avantatges de la cirurgia mínimament invasiva són superiors a qualsevol altra tècnica», assevera Villarejo.

Segons aquest expert, els avantatges de la cirurgia MISS (Minimal Invasive Spine Surgery), o cosa que és el mateix, cirurgia mínimament invasiva a la columna vertebral, són múltiples.

Es tracta d'operacions no agressives, que comporten un postoperatori molt millor, gairebé sense dolor i sense complicacions.

A més, gràcies a aquestes noves tècniques:

Les estades hospitalàries són més curtes

La recuperació és més ràpida

La morbiditat i les seqüeles són menors

No hi ha cap mortalitat

Una realitat plena de beneficis que, com indica el neuròleg, «es deuen tots a l'escàs mal al teixit veí i estructures pròximes».

Tipus de cirurgies poc invasives

Tot i que les tècniques MISS per al tractament de la patologia cervical són múltiples (endoscòpia, nucleoplàstia, microcirurgia abordatge anterior, abordatge posterior, etc.), «nosaltres només fem servir l'abordatge anterior amb microcirurgia, és a dir, extirpem l'osteòfit (esperó ossi), discectomia i, en la majoria dels casos, fixem un disc cervical artificial. Només en els traumatismes col·loquem plaques i caragols», afirma el neurocirurgià.

Conèixer l'estat del pacient és clau per oferir-li la millor teràpia / freepik

Principals afeccions de columna en persones grans

L'especialista de l'Hospital la Llum explica que la majoria dels pacients de més edat presenten a la regió lumbar un procés degeneratiu conegut com a estenosi del canal lumbar.

Però també podem trobar hèrnies discals lumbars, tumors i fractures, que generalment són en el sexe femení i per osteoporosi (malaltia que debilita els ossos i es trenquen fàcilment).

Solució per a l'estenosi lumbar

L'estenosi «és un quadre de claudicació neurògena, on els malalts s'han d'aturar quan caminen 50, 100, 200 metres perquè apareixen els símptomes», explica el doctor Villarejo.

Per això, els avantatges de la cirurgia mínimament invasiva són els adequats per a la tercera edat.

«Des de fa pocs anys, l'ús de dispositius interespinosos millora el panorama per a aquests pacients. Consisteix a col·locar espaiadors percutanis que augmenten el diàmetre del canal espinal evitant que es torni a tancar i comprimeixin les arrels nervioses».

Així, destaca Villarejo:

«En la nostra casuística hem tractat amb MISS més de 300 pacients més grans de 65 anys amb estenosi de canal lumbar, en els últims 5 anys.