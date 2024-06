El nou mètode per acabar amb la incontinència urinària masculina

Patir problemes d'incontinència urinària és molt freqüent. En aquest cas, parlarem de la incontinència urinària masculina. Aquest problema provoca que hi hagi pèrdues d'orina de manera involuntària. A més, comporta una necessitat d'orinar molt freqüent i això, acaba provocant un desgast emocional important. Descobreix com combatre-la amb aquest nou tractament.

Es calcula que, a Espanya, prop del 7% dels homes entre 50 i 60 anys pateixen pèrdues d'orina.

Aquestes xifres augmenten a mesura que s'incrementa l'edat, fins al punt que segons les estimacions de la Societat Espanyola de Rehabilitació i Medicina Física (SERMEF) poden:

Elevar-se fins al 29% en persones de més de 65 anys

Arribar al 50% en homes amb més de 85 anys

En el cas dels homes, a part de l'edat, una de les raons més habituals que hi ha darrere d'aquestes pèrdues d'orina, segons els especialistes de l'Associació Espanyola d'Urologia, seria fonamentalment que el pacient hagi estat sotmès a una cirurgia prostàtica, especialment quan és per càncer de pròstata i s'ha realitzat una prostatectomia radical.

Un dispositiu innovador i personalitzat

La bona notícia és que aquests pacients tenen a la seva disposició diversos dispositius per pal·liar els efectes físics i emocionals que aquestes pèrdues d'orina suposen i que, els especialistes en urologia de l'AEU, divideixen en dos grups:

"Aquells en què es necessita la manipulació per part del pacient (esfínter urinari artificial)"

(esfínter urinari artificial)" "Aquells dispositius que no necessiten l'activació per part del pacient, entre els quals hi ha les malles i altres dispositius ajustables"

Una malla per poder fer front a un problema molt freqüent en homes: la incontinència urinària / freepik

I és precisament en aquest segon apartat on s'enquadra una innovadora tècnica aplicada a l'Hospital Universitari Vithas Madrid capaç de controlar la incontinència urinària en homes amb una malla que permet, a més, reajustar-se.

La Unitat d'Urologia d'aquest centre ha implantat la primera mini malla que permet ajustar i reajustar la tensió de la uretra en qualsevol moment de la vida del pacient.

Perquè, com explica el doctor Alberto Pérez-Lanzac, cap de la Unitat d'Urologia de l'Hospital Universitari Vithas Madrid Arturo Soria i del centre mèdic Vithas Internacional:

"Les pèrdues d'orina no són normals a cap edat i aquest tipus de malles aconsegueixen controlar-les d'una forma personalitzada i amb la possibilitat de reajustament a mesura que passen els anys".

Una tècnica senzilla amb importants avantatges per al pacient

Un dels avantatges d'aquest tipus de mini malla és que està indicat per a tota mena de pacients amb independència de si la seva incontinència urinària és lleu, moderada o greu.

A més, la seva implantació es fa en tres senzills passos:

El primer que es fa és administrar anestèsia general per a la cirurgia on es col·loca la pròtesi sense tensió a la part inferior de la uretra, a través del perineu, per poder ajustar l'ancoratge a través d'un èmbol situat damunt del pubis.

Després de la intervenció i passades entre 24 i 48 hores, el cirurgià fa un ajustament de la tensió del suport de la malla.

Aquesta fase de manipulació de la malla es realitza amb el pacient dret, “qui ha de fer els esforços que fan perdre orina fins a donar-li la consistència necessària a la uretra”, assenyala l'especialista.

I encara que pugui semblar el contrari, aquest pas postoperatori no és complex i el pacient pot tornar a casa seva el mateix dia.

El tercer pas es faria si el pacient tornés a patir qualsevol episodi d'incontinència en qualsevol moment de la seva vida.

Consistiria en un reajustament de la malla mitjançant cirurgia local, mitjançant un senzill procediment en què l'especialista torna a connectar el manipulador de la malla per tornar-li la tensió al suport.

Com explica el doctor Pérez-Lanzac:

"Aquesta malla és versàtil i aporta importants avantatges en comparació dels dispositius tradicionals. D'una banda, no comprimeix la uretra i impedeix les pèrdues d'orina que poden ocasionar gestos tan quotidians com tossir o riure. I, de l'altra, en permet reajustar-la, proporcionant el mínim suport uretral necessari per evitar la retenció urinària".