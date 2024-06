Els problemes d'insomni afecten un 83,5% de joves entre 18 i 34 anys

Cada vegada són més les persones que pateixen insomni i a més, l'edat de les persones que el pateixen és preocupant. Joves d'entre 18 i 34 anys pateixen episodis greus d'insomni, segons l'estudi fer la per la Fundació MAPFRE, la Societat Espanyola de Neurologia (SEN) i la Societat Espanyola del Son (SES). Descobreix les causes, les problemàtiques que du i com solucionar-ho.

Els joves dormen poc i malament

En concret, l'estudi revela que:

El 83,5% dels joves espanyols presenten algun símptoma nocturn d'insomni

El 61% es treu hores de son de forma voluntària per fer activitats de lleure o d'interès personal

per fer activitats de lleure o d'interès personal Només un 24% considera que dorm bé i les hores suficients

Amb aquestes dades a la mà, la doctora Marta Rubio, investigadora principal i neuròloga de l'Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell, adverteix que:

"La manca de descans suposa un problema greu entre els joves, especialment perquè es troba en un període vulnerable de desenvolupament i maduració cerebral, i per l'impacte que pot tenir en el seu rendiment acadèmic".

A més, la falta de son també perjudica els de més edat:

"Sobretot per les conseqüències que té en el seu rendiment laboral, estat d'ànim i condició de salut, i les conseqüències del qual són, més risc de patir malalties cardiovasculars, metabòliques i neurodegeneratives", assenyala la neuròloga.

Quins són els problemes de son més habituals entre els joves?

Els problemes més habituals dels joves a l'hora de descansar són:

Un 46% té dificultat per agafar el son

Un 47% es desperta més aviat del que desitja

Un 36% es desperta a la nit i té problemes per tornar a agafar el son

Tots aquests problemes a l'hora de descansar tenen diferents causes segons els enquestats, que destaquen:

Un 19% els problemes de salut mental

Els trastorns del son que alguns tenen diagnosticats (13%)

Efectes secundaris d'un medicament (9%)

Malalties mèdiques (9%)

Consum d'alcohol (6%)

D'alguna altra droga (6%).

L'insomni crònic és massa freqüent: és el trastorn del son més declarat pels joves.

Alguns joves prenen alcohol per aconseguir dormir millor / freepik

Un 83,5% reconeix tenir símptomes relacionats amb l'insomni, però només el 12,8% compliria criteris clínics de trastorn d'insomni crònic (TIC) i només un 4,5% ha estat diagnosticat per un especialista.

L'insomni crònic és més freqüent entre les dones joves, entre aquells que viuen en zones rurals, els que tenen un horari de treball de tarda i els que gaudeixen de menor exposició a l'aire lliure en dies feiners.

El problema de fer servir dispositius electrònics abans de dormir

Els experts en son fa temps que adverteixen de la relació directa entre l'ús de dispositius electrònics abans de dormir i la mala qualitat del son. Però, així i tot, aquesta pràctica és molt comuna entre els joves espanyols.

Un 83% dels enquestats a l'estudi ho fan i, a més, hi dedica molt de temps, una mitjana de 48,6 minuts.

Això fa que “triguin més temps a adormir-se, en concret, una hora més de mitjana”, assenyala l'estudi.

Una altra de les recomanacions per aconseguir un bon descans nocturn és reduir o evitar el consum de substàncies excitants i alcohol.

Tot i això, el 62% dels joves reconeix que consumeix cafè de forma diària, i un 43% ho fa precisament amb l'objectiu de mantenir-se despert.

Pel que fa a altres substàncies, el 39% consumeix alcohol almenys una vegada al mes i el 10% amb l'objectiu d'agafar el son; el 8% consumeix cànnabis com a mínim una vegada al mes, la majoria (63%) amb la intenció d'afavorir el son; i el 15% pren “remeis” sense recepta de manera ocasional, que ajuden a dormir, i gairebé un de cada 10, fàrmacs hipnòtics, en aquest cas setmanalment.

Ansietat i depressió, conseqüència de la mala qualitat del son

Aquesta mala qualitat del son nocturn té males conseqüències que també analitza l'estudi. Així, motivat per un mal descans:

Un de cada tres (29,3%) afirma que té un problema de salut mental diagnosticat.

I l'ansietat i la depressió són les malalties més comunes en aquest grup d'edat, amb un 21% i un 11% respectivament.

amb un 21% i un 11% respectivament. Entre les emocions més freqüents, un 69% admet haver estat “estressat o nerviós” sovint a l'últim mes, així com “desanimat” (58%).

I com passava amb l'insomni crònic, són les dones les que pateixen més problemes d'estrès o desànim a l'hora de fer les activitats quotidianes.

A més dels problemes mentals, els enquestats també assenyalen altres conseqüències negatives de dormir poc i malament:

Cansament o fatiga (54%)

Mal de cap ( 40%)

Mal humor o irritabilitat (34%)

Problemes d'atenció, concentració o memòria (30%)

Somnolència diürna (29%)

Manca de motivació o iniciativa ( 29%)

Preocupació o insatisfacció amb el son (26%)

Dificultats de rendiment acadèmic o laboral (21,5%)

Complicacions en la conducta, com hiperactivitat o impulsivitat (12%)

Propensió a cometre errors o accidents (11%)

Recomanacions per recuperar el somni

Els neuròlegs de la SEN i els experts en somni de la SES insisteixen en la necessitat de millorar la qualitat del son per millorar la salut tant física com mental. Per això, ofereixen algunes recomanacions com: