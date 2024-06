Compte amb la infecció boca-mà-peu dels nens

Estem a les portes de l'estiu i aquesta temporada és molt dolenta perquè és quan sol aparèixer amb més força la malaltia boca-mà-peu. Aquesta malaltia és molt freqüent en infants menors de 3 anys; a més, és molt contagiosa. Es tracta d'una infecció viral lleu i pot aparèixer en qualsevol moment de l'any. Descobreix com es contagia, els símptomes i què fer en cas de contagi.

El seu símptoma principal és l'aparició d'unes butllofes a la boca, els palmells de les mans i els peus, d'aquí el nom. Els nens d'entre 1 i 3 anys són les principals víctimes d'aquesta malaltia. I els responsables d'aquestes vesícules tan característiques són els enterovirus.

Recentment, la Unitat d'Enterovirus del Centre Nacional de Microbiologia (CNM) de l'Institut de Salut Carles III, ha realitzat un estudi sobre aquest virus, publicat a la revista Viruses, concloent que la notificació de casos d'aquesta malaltia o de vesícules relacionades amb la infecció ha augmentat a Espanya en els darrers anys.

La causa? Doncs probablement l'augment de la circulació d'un dels serotips d'enterovirus, en concret el coxsackievirus CVA6, que fins al 2010 no s'havia detectat al nostre país.

Però, tranquil·litat! Els microbiòlegs aclareixen que "l'augment de casos no és preocupant i la seva gravetat no sembla ser més gran".

En qualsevol cas, els investigadors recomanen millorar la vigilància dels enterovirus a les manifestacions mucocutànies, amb l'objectiu de facilitar la identificació de nous tipus o variants dels enterovirus que puguin relacionar-se amb brots i patologies més greus.

Es contagia? Quins són els símptomes?

Aquesta malaltia típicament infantil i lleu, insistim, es transmet amb facilitat, mitjançant el contacte directe:

Per via fecal-oral (femta)

I aèria (secrecions de nas, boca o gotetes que es llancen en tossir)

Els pediatres de l'Associació Espanyola de Pediatria (AEP) expliquen que:

El virus està a la femta i sobretot, a les vies respiratòries diverses setmanes després de patir la malaltia.

Pot sobreviure molt de temps en els objectes manipulats i usats pels nens , com mocadors, taules, llençols, tovalloles… el que fa molt senzilla la transmissió.

, com mocadors, taules, llençols, tovalloles… el que fa molt senzilla la transmissió. Encara més, els nens poden disseminar el virus sense ni tan sols tenir símptomes d'haver tingut la malaltia de la boca-mà-peu.

El període d'incubació és de 3 a 6 dies. I els símptomes que presentaran seran:

Uns dies de febre moderada i malestar

Quan la febre cessi apareixerà l'erupció cutània (exantema) típica d'aquest virus: butllofes a la boca (paladar, genives o llengua), als palmells de les mans i dels peus, i a la zona del bolquer

butllofes a la boca (paladar, genives o llengua), als palmells de les mans i dels peus, i a la zona del bolquer Aquestes vesícules no piquen i estaran curades entre 5 i 10 dies després de la seva aparició.

No hi ha tractament i es pot passar més d'una vegada

L'únic que els queda als pares quan els més petits tenen la malaltia boca-mà-peu són els analgèsics i la paciència. Perquè aquesta patologia no té un tractament específic que no sigui habitual per reduir la febre i el malestar.

A més, tal com expliquen des de l'Associació Espanyola de Pediatria, haver passat la malaltia no immunitza.

La gran quantitat de fenotips de l'enterovirus pot fer que el nostre fill torni a contraure la malaltia.

Així que el millor és intentar prevenir el contagi. Com? Doncs rentant-se les mans de manera habitual, especialment després de canviar els bolquers, i desinfectant les superfícies que poguessin estar contaminades (el canviador, els llençols, les mantetes del cotxe…).

I poca cosa més, perquè avui dia no s'ha desenvolupat cap vacuna que actuï contra els enterovirus.

Aquestes són les butllofes que poden aparèixer / Información

Puc enviar el nen a l'escola o la guarderia?

Si alguna cosa hem aconseguit després de patir la pandèmia és que qualsevol petit símptoma que presenti el nen és motiu suficient per deixar-lo a casa. Això, probablement, ha evitat moltes infeccions pròpies de la infància.

Però els pediatres de l'AEP expliquen que en el cas de la malaltia boca-mà-peu deixar-los a casa no sempre evita els contagis. Per què? Doncs perquè sovint aquesta infecció no produeix símptomes. Així que no portar-los a l'escola o a l'escola bressol quan apareixen les butllofes, no garanteix en cap cas que evitarem la transmissió del virus a la resta de companys. Si el nen està bé, no té febre, i les vesícules no li produeixen gaires problemes, els pediatres creuen que pot anar a classe sense problema.