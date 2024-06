Gran part del pollastre que consumim a Europa conté patògens resistents als antibiòtics

La meitat del pollastre que consumim a Europa a través de la cadena Lidl conté patògens resistents als antibiòtics a causa de les males condicions de les granges avícoles industrials, que propicien la florida de patògens, i al fet que els controls sanitaris no estan sent suficients. A Espanya, el 71% de les mostres de pollastre obtingudes en aquests supermercats estan contaminades.

Una recerca europea ha descobert una alarmant freqüència de patògens resistents als antibiòtics en la carn de pollastre que es distribueix a Espanya, Alemanya, Itàlia, Gran Bretanya i Polònia a través de la cadena Lidl, el supermercat més gran d'Europa per nombre d'establiments i facturació, pertanyent al Grup Schwarz.

Aquesta recerca es va originar perquè la Fundació Albert Schweitzer Stiftung va rebre diverses gravacions de galliners de proveïdors de Lidl en diversos països europeus, entre ells Alemanya, Espanya, Itàlia i el Regne Unit, segons les quals els pollastres d'aquestes granges estaven criats massivament, sofrien problemes de salut i eren tractats de manera contrària al benestar animal, segons informen els autors d'aquest treball.

Per aquest motiu, la citada fundació, juntament amb l'Observatori de Benestar Animal (Espanya), Essere Animali (Itàlia), Open Cages (el Regne Unit), Otwarte Klatki i la Fundacja Alberta Schweitzera (totes dues de Polònia), va encarregar a un laboratori alemany independent, avalat per l'organisme alemany d'acreditació -DAkkS per les seves sigles en alemany- i situat en Colònia, un estudi per a establir en quina mesura aquestes malalties, que des del punt de vista del benestar animal poden qualificar-se de greus, tenen efecte en les persones.

Àmplies mostres

Les mostres es van comprar directament a les botigues Lidl entre desembre de 2023 i març de 2024 i es van portar immediatament al laboratori en un camió frigorífic. Es va mantenir estrictament la cadena de fred i el laboratori va comprovar i va documentar la temperatura de la carn a la seva arribada, segons l'equip internacional que ha encarregat la recerca.

L'estudi va analitzar els bacteris més importants associades amb les infeccions transmeses pels aliments en 142 productes de la marca pròpia de 22 botigues Lidl als països citats.

A Espanya es van recollir un total de 24 mostres en botigues de Madrid (Alcorcón), València i Barcelona i van consistir en 6 caixes de “alitas de pollastre partides sense punta”, 6 de “jamoncitos de pollastre”, 4 de “darreres de pollastre”, 3 de “canal de pollastre” i 3 de “pits de pollastre”.

Resultats globals

L'examen microbiològic de la carn de pollastre de Lidl analitzada en el laboratori alemany revela una contaminació significativa en tota Europa de la majoria dels productes amb patògens potencialment perillosos.

La meitat de totes les mostres estan contaminades amb patògens resistents i multiresistents als antibiòtics. Aquests són gèrmens productors d'ESBL i SARM.

ESB són enzims que poden ser produïdes per bacteris intestinals i descompondre un antibiòtic comú, com la penicil·lina. S'ingereixen principalment a través dels aliments i generen resistència a aquesta mena d'antibiòtic.

SARM (MRSA en anglès) són les sigles en espanyol per a les infeccions per Staphylococcus aureus, resistent a la Meticil·lina, un antibiòtic pertanyent al grup de les penicil·lines. Aquest bacteri provoca infeccions que són resistents a diversos antibiòtics comuns i causa al voltant de 100.000 morts cada any.

Gèrmens perillosos

Aquestes resistències als antibiòtics es van detectar en 71 de les 142 mostres analitzades. Això significa que en una de cada dues mostres de pollastre de Lidl es van detectar gèrmens potencialment molt perillosos que poden causar infeccions del tracte urinari, pneumònia o septicèmia.

Quant a la contaminació amb bacteris resistents destaquen els productes espanyols de Lidl, amb un 71 per cent de contaminació per ESBL i un 25 per cent de contaminació per SARM, així com els productes britànics, amb un 58 per cent de contaminació per ESBL i/o MRSA, segons aquesta recerca.

Es va observar així mateix que 8 de 24 mostres de carn italiana (33 per cent) i 9 de 30 mostres poloneses (30 per cent) amb el fenotip "3MRGN", eren resistents o no sensibles a tres dels quatre grups d'antibiòtics existents. Es considera que aquests patògens són insensibles a la majoria dels antibiòtics: poden reaccionar molt mal o no reaccionar en absolut a molts antibiòtics (sensibilitat intermèdia o són resistents als antibiòtics), explica l'informe de la Fundació Albert Schweitzer.

Problema de fons: les granges avícoles

Una de les conclusions que es desprenen d'aquesta recerca és que hi ha un problema de fons que està afectant el subministrament de carn a Europa derivat de l'estat de les granges avícoles.

En les granges industrials, en general, prima el rendiment de la carn o dels ous per sobre de la salut dels animals, la qual cosa genera males condicions de vida animal que estimulen la florida de patògens.

Aquesta situació s'ha agreujat després de la creixent irrupció de fons d'inversió en el mercat avícola, un aspecte que encara no ha estat degudament investigat, segons un estudi publicat en 2019, malgrat el profund impacte que ha provocat en el sector (com l'encariment dels preus).

Antibiòtics massius

L'ús massiu d'antibiòtics que s'empren per a combatre aquesta florida de patògens, especialment en les granges industrials, fa que els bacteris perillosos es tornin resistents als antibiòtics. El problema és que aquests bacteris resistents després arriben fins nosaltres de molt diverses formes, entre altres per consum directe de productes contaminats que no han estat cuinats degudament.

Aquesta constatació significa que la contaminació detectada en Lidl podem considerar-la una mostra del que pot estar passant a nivells més amplis, encara que també és cert que no totes les cadenes de supermercats operen de la mateixa forma: unes més que unes altres cuiden millor, des del punt de vista sanitari, els productes que compren i que després ofereixen als seus clients.

Reacció de Lidl

Lidl España ha reaccionat a aquesta informació remetent a T21/Premsa Ibèrica un comunicat en el qual assegura que tots els seus proveïdors estan certificats internacionalment, que els seus productes passen successives revisions i controls a través d'organismes acreditats i que tota la carn d'ocell que comercialitza compleix amb tots els requisits de la legislació vigent.

En relació amb aquesta recerca, assenyala que no és la primera vegada que es llancen informacions no contrastades contra Lidl que després s'han demostrat falses, i recalca que els bacteris que una carn fresca de pollastre pugui contenir no són conseqüència del mètode de cria dels seus proveïdors en particular, sinó que representen un repte general per a tota la indústria de la carn avícola.

Silenci oficial

Amb data 14 de juny, l'Observatori de Benestar Animal va comunicar al ministeri de Consum, Assumptes socials i Agenda 2030, així com i al ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, els resultats d'aquesta recerca, però tots dos organismes han assegurat a T21/Premsa Ibèrica no tenir cap informació sobre el particular.