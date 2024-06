L'estigma de patir una malaltia incompresa

Hi ha patologies que no venen soles, perquè solen acompanyar-se de vergonya, rebuig social, por, falta d'autoestima i, al final del camí i en moltes ocasions, d'aïllament i depressió. Una d'aquestes afeccions és la incontinència, una gran desconeguda per a la majoria, però que afecta moltes més persones de les que es podrien imaginar.

27 i 46 milions d'afectats

Segons els estudis epidemiològics, a Europa hi ha actualment 27 milions de persones amb problemes d'incontinència fecal i fins a 46 milions amb trastorns d'incontinència urinària. I, malgrat que totes dues patologies presenten avui dia tractaments eficaços, la immensa majoria de pacients pateixen en solitari la seva malaltia, deixant fins i tot acudir al metge per vergonya o amagant-la als altres per no haver de suportar l'estigmatització social.

Campanya de conscienciació

La incontinència duu associada una forta càrrega emocional que posa en risc la salut mental dels afectats. Amb l'objectiu de desestigmatitzar aquesta patologia i promoure la visita a l'especialista, Medtronic ha posat en marxa la campanya 'Aligera su mochila', que intenta visibilitzar i normalitzar aquesta malaltia per millorar la qualitat de vida dels afectats.

La campanya recull el testimoni de la iniciativa anterior, 'La Mochila Más Pesada', que es va posar en marxa el 2023, i torna a unir les forces de Medtronic i de l'Associació de Pacients amb Incontinència (ASIA) per combatre aquesta problemàtica, que pot afectar qualsevol persona.

Un relat en primera persona

“Pateixo incontinència fecal fa 25 anys, i urinària en fa 8, arran del naixement del meu últim fill, un part difícil que va requerir l'ús de fòrceps i que em va deixar lesions greus en tots dos esfínters. La meva vida va canviar per complet; quan tens fuites en qualsevol lloc i hora, encara que portis bolquers, has d'anar després a canviar-te, rentar-te i tornar. Resulta molt difícil, invalidant, i això fa que t'aïllis socialment”. El relat prové d'Àngels Roca, presidenta d'ASIA, i serveix com a exemple de la situació que pateixen molts dels pacients afectats d'incontinència.

“Quan tens pèrdues la teva autoestima disminueix; això et crea angoixa, i moltes vegades depressió, i acaba tocant totes les esferes de la teva vida, des de la feina fins a la social i familiar”. Jo vaig trigar 10 anys a trobar la solució, que va ser la neuromodulació d'arrels sacres, i ara, per fi, puc tornar a fer vida normal”, abunda Àngels.

La presidenta d'ASIA també advoca per superar la vergonya i anar a l'especialista: “Els pacients hem d'anar al metge a explicar el problema. L’empatia és molt important, parlem d’un problema molt íntim i vergonyós, que ja només exposar-lo és difícil. Si tens algú al costat que et comprèn, t'ajuda a obrir-te i explicar tot el que et passa, és un gran consol”.

La visió de la Medicina

"Per prevenir la incontinència, és important mantenir una vida activa, alimentar-se correctament i valorar la necessitat de rehabilitació del sòl pèlvic al prepart i postpart, perquè la principal causa o etiologia d'incontinència és la lesió obstètrica". Amb aquestes recomanacions i explicacions, la doctora Sara Tavares, coloproctòloga de l'Hospital Clínic de Barcelona, ofereix algunes de les claus per mirar de minimitzar-ne l'aparició.

Sara coincideix amb Àngels en el component de salut mental que porta associada la malaltia. “Els pacients amb incontinència tenen una important afectació psicològica. La por constant, la impossibilitat de sortir de casa i fer una vida normal són al final dues cares de la mateixa moneda que s'alimenten. És necessari abordar no només el problema orgànic, sinó també el problema psicològic que genera i el perpètua”.

La doctora Tavares conclou amb les perspectives de futur: “Crec que el principal avenç que podem esperar per als propers anys és la banalització de la malaltia. Hem avançat molt en els tractaments i avui tenim tecnologia disponible que abans no existia. Ara cal aprofundir en la feina d'informació i de difusió. El coneixement de la malaltia pel públic i pels metges és la millor manera de facilitar la comunicació i de disminuir la dificultat d'exposar el tema”.