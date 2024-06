Tens problemes perquè els nens dormin plàcidament?

Aconseguir dormir plàcidament és el desig de tothom: grans i petits. Malauradament, també hi ha un munt de nens que no aconsegueixen agafar el son ràpidament o que dormen malament. Això fa que, la família tampoc descansi. Si el nostre fill o net no descansa, nosaltres tampoc ho farem. Descobreix com acabar amb l'insomni dels nens gràcies als consells dels pediatres.

Aquest és un dels problemes que s'han tractat durant el 69è Congrés de l'Associació Espanyola de Pediatria que s'acaba de celebrar a Granada.

Què causa l'insomni infantil?

La conciliació del son hauria de ser innata, però no a tots els nadons i nens els surt naturalment.

Els motius són variats, però un dels més freqüents és que tenen canviats els ritmes circadiaris.

I com apunta el doctor Ignacio Cruz Navarro, pediatre del centre de salut Montequinto, a Dos Hermanas (Sevilla):

"Sovint s'adapten els horaris de son dels nens als dels pares i això pot tenir conseqüències".

Perquè, segons explica aquest expert:

"El ritme dels nadons hauria d'estar regit per l'alimentació i, entre els sis i els 12 mesos, ja s'hauria d'instaurar de manera natural un ritme de son d'acord amb les hores de llum i foscor. Moltes vegades es força la maduració del somni abans d'hora, i a vegades acaba derivant en insomni infantil, concretament en un de cada tres casos, encara que no tots arriben a consulta”.

Una de les claus per resoldre aquest problema és no deixar-ho passar i acudir a un especialista per tractar-ho precoçment, ja que a més edat, pitjor solució té i es pot arribar a cronificar.

“En nens petits l'insomni es converteix en un malestar familiar, on ningú pot dormir. I a mesura que avança l'edat, costa més desmuntar els mals hàbits, per la qual cosa, si no es prenen mesures aviat, el problema es perpetuarà i els nens acabaran sent adults amb insomni”.

Què es considera insomni crònic en nens?

Els pediatres expliquen que l'insomni crònic es considera com a tal a la població infantil quan hi ha insatisfacció amb la quantitat o la qualitat del descans, bé sigui per:

Resistència a ficar-se al llit

Per despertars freqüents

Per dificultat per adormir-se de manera independent

I tal com comença Cruz Navarro, també coordinador del Grup de Somni de l'Associació Espanyola de Pediatria d'Atenció Primària, entitat integrada a l'AEP:

“Si això passa més de tres cops per setmana durant més de tres mesos, els pares haurien de consultar amb el pediatre”.

Els pediatres compten amb diferents estratègies cognitivoconductuals perquè desenvolupin els pares per prevenir l'insomni dels seus fills, cosa que s'aconsegueix en el 90% dels casos.

"L'èxit dependrà del fet que l'especialista pugui explicar correctament les mesures i tingui temps de consulta per fer el seguiment adequat"

“Diverses metaanàlisis han demostrat que la teràpia cognitivoconductual pot millorar en gairebé una hora de mitjana el somni total del nen”.

5 estratègies per a pares desesperats per l'insomni infantil

A part d'acudir a l'especialista per tractar els problemes d'insomni del nen i establir algun tipus de teràpia, els experts de l'AEP expliquen algunes de les mesures més efectives contra l'insomni infantil, segons l'evidència científica, per poder anar posant-les en pràctica a casa:

1 - Ignorar les protestes del nen en anar-se'n al llit o en despertar-se durant la nit

Per difícil o polèmica que pugui resultar aquesta estratègia, com certifica el doctor Cruz Navarro, “no s'ha demostrat cap efecte perjudicial per a la salut mental dels nens a mitjà ni a llarg termini, ni tampoc un empitjorament de la relació amb els progenitors”.

Per contra, el que sí que s'ha observat és que mesures com aquesta escurcen el temps de transició de la vigília total al son i es redueix el nombre d'interrupcions d'aquest somni.

“Cal lluitar contra el sentiment de culpa que desenvolupen els pares per no atendre el nen quan protesta per ensenyar-lo a dormir. Li estan fent un bé”, subratlla el pediatre.

Si el nen va al llit dels pares, l'ideal és tornar-lo a la seva sense interaccionar-hi.

"Al principi pot ser que augmenti les vegades que es desperta per aconseguir l'atenció reiterada, però si es persisteix en aquesta mesura, el problema anirà disminuint", aconsella el doctor Cruz.

Ignorar aquests reclams per part del nen es pot fer, de cop o de manera progressiva, segons cada cas. El que si cal és incrementar el temps en què no es produeix la interacció amb el nen durant la nit.

Problemes a l'hora de dormir: com solucionar-ho / freepik

2 - Premiar-lo quan dormi bé

Les tècniques de reforç positiu són molt útils per millorar moltes qüestions durant la infància, també per iniciar o perllongar el període del son.

Si els nens reben més atenció quan dormen bé que quan no volen dormir, es veuran motivats a anar-se'n al llit per obtenir aquesta recompensa.

3 - Retardar temporalment l'hora de ficar-se al llit

Encara que sembli contraproduent, demorar per un temps determinat l'hora de ficar-se al llit perquè coincideixi amb l'inici del somni real del nen farà que millori el descans nocturn.

"És un tipus de teràpia conductual i la major part de l'insomni sol respondre a conductes mal apreses, i per això a poc a poc anirem modificant l'hora fins a l'adequada", apunta el pediatre.

4 - Despertar el nen en hores concretes

Cada cop que acabem amb un cicle de son mentre dormim, solem tenir 'microdespertars'. Hi ha qui ni els nota, però hi ha a qui aquests despertars els trenca el son i després no es poden adormir de nou.

“Si movem suaument el nen, sense espavilar-lo del tot, just abans que acabi el seu cicle de son i es desperti, aconseguirem que encadeni aquest cicle amb el següent sense desvetllar-se”, proposa Cruz Navarro.

“Per exemple, si sol despertar-se a la una, el 'microdespertem' a la una menys quart i continuarà dormint plàcidament”, suggereix.

Aquesta mesura només es pot aplicar en nens que se solen desvetllar a la mateixa hora habitualment. Per això, abans d'aplicar-la s'hauria de fer un registre dels despertars per tal que es repeteixin patrons nit rere nit.

5 - Donar-li vals per bescanviar per accions abans d'anar a dormir

Aquesta tècnica conductual consisteix a lliurar al nen una sèrie de targetes intercanviables per accions com: un conte, una cançó, beure aigua... Cal acordar, prèviament, amb el nen que un cop s'acabin, haurà d'anar a dormir.

Segons l'especialista, “la primera mesura que cal prendre davant de l'insomni sempre és instruir els pares en aquestes tècniques i en mesures d'higiene del son com tenir horaris regulars o evitar l'esport i les pantalles a darreres hores del dia”.

Si tot això no funcionés:

"Aleshores recomanaríem combinar-ho amb la valeriana o l'espígol

Un altre recurs que podríem utilitzar és la melatonina

I, com a última opció els antihistamínics, que com a efecte secundari produeixen somnolència

Això sí, la farmacoteràpia serà el més breu possible i amb una dosi petita”, conclou el pediatre.