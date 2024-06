La contaminació de l’aire és el segon factor de risc de mort al mon per davant del tabac, segons un informe d’Unicef

La contaminació de l’aire és el segon factor de risc de mor al móm per davant del tabac, segons un informe de l'Institut d'Efectes sobre la Salut fet en col·laboració amb Unicef. Segons l’estudi ‘l'Estat de l'Aire al Món’, publicat aquest dimecres, la contaminació atmosfèrica va causar 8,1 milions de morts a tot el món el 2021. També és el segon factor de risc de mort per als menors de cinc anys al món, per davant de la malnutrició. Unicef alerta que els nens i nenes són “especialment vulnerables” pels efectes sobre la seva salut, amb repercussions com “el naixement prematur, el baix pes en néixer, l'asma i les malalties pulmonars”.

El 2021 l'exposició a la contaminació atmosfèrica es va relacionar amb més de 700.000 morts de nens i nenes menors de cinc anys i Unicef vincula gran part d’aquestes a la cocció en interiors amb combustibles contaminants, sobretot a l'Àfrica i Àsia. Així, l’estudi constata que la taxa de mortalitat relacionada amb la contaminació atmosfèrica en nens i nenes menors de cinc anys a l'Àfrica oriental, occidental, central i meridional és 100 vegades superior a la dels seus homòlegs en països de renda alta.

Limitar la contaminació

“Encara es pot fer més per impedir que la contaminació atmosfèrica segueixi superant altres riscos per a la salut com una de les majors amenaces per a milions de vides”, reclama Unicef a les autoritats mundials.

Més del 90% de les morts per contaminació atmosfèrica a tot el món (7,8 milions de persones) s'atribueixen a la contaminació atmosfèrica per PM2,5, tant ambiental com domèstica. Aquesta procedeix de la crema de combustibles fòssils i biomassa en sectors com el transport, les llars, les centrals elèctriques de carbó, les activitats industrials i els incendis forestals, explica la nota de premsa d’Unicef.

L'informe inclou dades de més de 200 països i territoris de tot el món i afirma que “gairebé tots els habitants del planeta respiren diàriament nivells insalubres de contaminació atmosfèrica, amb repercussions de gran abast per a la salut”.