Compte amb Sant Joan: aquests són els dies que necessita el fetge per regenerar-se després de beure alcohol

Tant se val en quina quantitat que en preguis, la ingesta d'alcohol no és saludable en cap cas. Tot i això, els seus efectes sí que ens poden perjudicar més o menys depenent de la quantitat que beguem. Un grup d'especialistes hepatòlegs han establert quants dies el fetge necessita per recuperar-se després d'ingerir alcohol.

El Congrés Internacional del Fetge ha determinat que calen tres dies seguits sense alcohol cada setmana per cuidar aquest òrgan, de vital importància per al funcionament del organisme. A més, aquesta cura s'ha de complementar amb una dieta equilibrada durant la resta de dies.

"És un òrgan gran, complex i multifuncional, que intervé en la digestió, emmagatzema nutrients, elimina tòxics i sintetitza enzims, proteïnes i glucosa", explica la dietista i nutricionista de l'Hospital HM Delfos, Eva Rodríguez, per a 'La Vanguardia'.

Les malalties d'aquest òrgan afecten els joves i la mitjana edat, sobretot a la població vulnerable. "No és que diguem a la gent que no pot beure res. Es poden seguir algunes molt bones regles, com ara estar tres dies sense beure cada setmana, mai consumir més de cinc unitats d'alcohol seguides i no més de 10 per setmana", explicana Aleksander Krag, vicesecretari general de l'Associació Europea de l'Estudi del Fetge.