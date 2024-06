Menjar alvocat dues o més vegades a la setmana pot prevenir malalties cardiovasculars

L'alvocat és un fruit que des de fa uns anys consumim amb més regularitat. Els seus nombrosos beneficis fan que s'hagi convertit en un superaliment. Segons un estudi dirigit per investigadors de l'Escola de Salut Pública TH Chan de Harvard, consumir dues o més porcions d'alvocat a la setmana podria ajudar a reduir el risc de patir malalties del cor.

D'un temps ençà, els alvocats han començat a estar molt presents tant als supermercats com a les nostres taules. Contenen fibra dietètica, greixos insaturats, especialment greixos monoinsaturats (greixos saludables) i altres components favorables que s'han associat amb una bona salut cardiovascular.

Ja s'havien realitzat diversos estudis sobre l'impacte positiu que aquests fruits tenen envers la salut cardiovascular, com ara regular el colesterol alt.

Però aquest estudi, publicat a la revista Journal of the American Heart Association, és per als investigadors el primer que dona suport a l'associació positiva entre un consum d'alvocat més gran i menys problemes cardiovasculars, com ara malaltia coronària i accident cerebrovascular.

Com assenyala l'autora principal de l'estudi, Lorena S. Pacheco, becària de recerca postdoctoral al departament de nutrició de l'Escola de Salut Pública TH Chan de Harvard, a Boston:

"El nostre estudi proporciona evidència addicional que la ingesta de greixos insaturats d'origen vegetal pot millorar la qualitat de la dieta i és un component important en la prevenció de malalties cardiovasculars"

Un estudi al llarg de tres dècades

Durant 30 anys, els investigadors van seguir més de 68.780 dones (de 30 a 55 anys) i més de 41.700 homes (de 40 a 75 anys) dels Estats Units.

Tots els participants en l'estudi estaven sans. Concretament, no patien ni càncers, ni malalties coronàries, ni accidents cerebrovasculars en el moment que va començar l'estudi. I vivien als Estats Units.

Al llarg de 3 dècades, els investigadors van documentar 9.185 esdeveniments de malalties coronàries i 5.290 accidents cerebrovasculars. Alhora, els investigadors van avaluar la dieta dels participants mitjançant qüestionaris de freqüència d'aliments que es van administrar al començament de l'estudi i després cada quatre anys. Van calcular la ingesta d'alvocat a partir d'un punt del qüestionari que preguntava sobre la quantitat consumida i la freqüència.

La investigació considera que una porció equivalia a la meitat d'un alvocat o mitja tassa d'alvocat.

Un alvocat a la setmana podria reduir fins a un 21% el risc coronari

En analitzar els resultats, els investigadors van trobar algunes dades interessants:

1) El primer és que, després de considerar una àmplia gamma de factors de risc cardiovascular i la dieta en general, els participants de l'estudi que van menjar almenys dues porcions d'alvocat per setmana tenien un 16% menys de risc de patir una malaltia cardiovascular i un 21% menys risc de patir una malaltia coronària, en comparació amb aquells que mai o poques vegades menjava alvocats.

2) A més, en aquells casos on s'havia reemplaçat mitja porció diària de margarina, mantega, ou, iogurt, formatge o carns processades per la mateixa quantitat d'alvocat, també van veure que reduïa el risc de patir malalties cardiovasculars. Concretament, entre un 16% i un 22% menys.

3) En el cas dels participants en l'assaig que van substituir aquesta mitjana porció diària d'alvocat per oli d'oliva, nous i altres olis vegetals, no hi va haver cap benefici addicional.

4) Finalment, els investigadors no van observar associacions significatives en relació amb el risc d'accident cerebrovascular i la quantitat d'alvocat que es menjava.

Consumir-lo regularment pot ajudar-te a prevenir malalties coronàries i cardiovasculars / PIXABAY

Canvis als patrons dietètics

Com explica la doctora Pacheco, els resultats de l'estudi obren la porta a una nova recomanació de salut:

"Reemplaçar amb alvocat certs productes que utilitzem per untar, així com aliments que contenen greixos saturats com el formatge i les carns processades, és una cosa que els metges i altres professionals de la salut, com els dietistes, poden suggerir als pacients".

L'estudi s'alinea amb la guia de l'American Heart Association per seguir la dieta mediterrània, un patró dietètic centrat en fruites, verdures, grans, llegums, peix i altres aliments saludables, així com greixos d'origen vegetal.

I com a conclusió final, és molt interessant la que aporta Cheryl Anderson, presidenta del Consell d'Epidemiologia i Prevenció de l'American Heart Association:

"Encara que cap aliment és la solució per portar una dieta saludable de forma rutinària, aquest estudi evidencia que els alvocats tenen possibles beneficis per a la salut. Una troballa prometedora perquè és un aliment popular, accessible, desitjable i fàcil d'incloure en els àpats que consumeixen molts nord-americans a la llar i als restaurants".