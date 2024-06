Cames inflades: causes i remeis

Amb l’arribada de la calor cada any hi ha part de la població que comença a notar els turmells inflats, a sentir les cames pesades i inclús a patir algun formigueig que pot entorpir els plans de les tan esperades vacances d’estiu.

Per què passa això?

La retenció de líquids a les cames pot tenir diverses causes entre les quals s’inclouen els problemes renals, limfàtics o cardíacs; l’envelliment, ja que es perd la tonicitat de les vàlvules de les venes; la calor, per això és una afecció tan típica de l’estiu; un desequilibri en els estrògens, d’aquí que hi hagi tants problemes d’inflor en la menopausa i en la síndrome premenstrual; l’embaràs; la presa de certs medicaments per la tensió arterial o la diabetis; l’excés d’hores a peu dret en estàtic i el sedentarisme.

Sovint quan pensem en la inflor de les extremitats ens ve al cap un excés de líquids que hem d’eliminar. En part això és cert, però tendim a oblidar que els líquids s’acumulen també per una mala circulació. Les venes disposen d’unes vàlvules que ajuden a impulsar la sang cap al cor en contra de la gravetat. Si les venes es dilaten massa o aquestes vàlvules perden força, el retorn venós no és tan bo i s’acumulen els líquids a les parts més distals del cos, és a dir a les mans i als peus.

Com podem reduir o prevenir aquesta inflor de cames?

L’ideal és anar-se movent tot el dia: de manera que si treballes assegut va bé anar-se aixecant cada hora per anar a buscar un got d’aigua, fer algun estirament i inclús fer algun esquat per estimular la musculatura i circulació de les cames; si treballes a peu dret, també va bé incorporar aquests estiraments i exercicis cada hora i posar les cames cap amunt durant 10-20 minuts al dia.

Fora de la feina convé fer exercici, encara que sigui sortir a caminar durant 30 minuts al dia, però és important també prioritzar el descans: els banys de peus amb sals d’Epsom, els massatges limfàtics o el raspallat en sec, sempre en direcció al cor són ideals per ajudar el cos a drenar els líquids.

Una dieta variada i sense abusar de la sal ni de productes ultraprocessats ens ajudarà a mantenir una bona pressió sanguínia i, per tant, un bon estat del sistema cardiovascular. A més, una dieta saludable amb exercici físic també ens ajudarà a mantenir un pes estable (no necessàriament un cos prim, ni falta que fa).

Un altre factor important és beure aigua durant el dia per mantenir les cèl·lules hidratades i en plena forma, així com una sang fluida que circuli amb més facilitat.

En cas de tenir tendència a la retenció de líquids ja sigui perquè és la nostra constitució, perquè encara ens estem adaptant a uns nous hàbits de vida, per alguna patologia renal, cardiovascular o limfàtica o per la presa d’algun medicament que no podem o volem deixar, sempre podem ajudar el cos a eliminar l’excés de líquids amb herbes diürètiques i circulatòries com: la cua de cavall, la dent de lleó, l’ortiga, la fulla de gerd, el castanyer bord, el ginkgo biloba, la grama... Que es poden consumir tant en infusió com en extractes preparats per diluir en 1,5 litres d’aigua per anar prenent tot el dia.

Finalment, sigui quin sigui el cas sempre convé parlar amb una persona experta per valorar la teva condició particular.