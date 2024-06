Arriba a les farmàcies un nou medicament contra l'obesitat que també redueix el colesterol

L'arribada al mercat d'Ozempic, el nom comercial de la semaglutida, va suposar una autèntica revolució per als pacients amb obesitat. I és que, tot i que és un medicament que ajuda a millorar els nivells de sucre en sang, s'ha fet famós perquè ajuda a perdre pes o, més ben dit, fomenta la sensació de sacietat.

I a aquest fàrmac li ha sortit un nou competidor. Des d'aquest pròxim 1 de juliol, es comercialitzarà en les farmàcies Mounjaro (el principi actiu de les quals és la tirzepatida), d'administració subcutània setmanal que ha estat aprovada per a dues indicacions: com a tractament de la diabetis tipus 2 i per al control de pes.

Només es pot administrar sota prescripció mèdica i, a diferència d'Ozempic, no és finançat pel Ministeri de Sanitat. Mounjaro, que se suma als altres dos disponibles per a l'obesitat, té un cost mensual de 271 euros per a les dosis de manteniment.

Per a quins pacients està indicat aquest nou medicament?

Segons Lilly, la companyia que el treu al mercat, es tracta del primer medicament d'una nova família terapèutica que actua sobre els receptors GIP i GLP-1.

El seu mecanisme d'acció, a més d'afavorir el control glucèmic, fa que disminueixi l'apetit, augmenti la sensació de sacietat i es redueixi l'excés de greix, inclòs el greix visceral en el perímetre de la cintura.

És el primer fàrmac ‘antiobesitat’ amb doble indicació. D'una banda, tirzepatida ha estat aprovat per tractar la diabetis tipus 2 “insuficientment” controlada i, d'altra banda, per controlar el pes en persones majors de 18 anys:

Amb un Índex de Massa Corporal (IMC) major o igual a 27 i almenys una complicació derivada de l'excés de pes.

Pacients amb obesitat (IMC>30) que s'ha de combinar amb una dieta baixa en calories i activitat física.

Aquest fàrmac en les persones amb diabetis tipus 2 (que sol aparèixer després dels 40 anys) millora el control glucèmic a través de múltiples mecanismes que inclouen major secreció d'insulina, menor secreció de glucagó i una millor sensibilitat a la insulina.

23 quilos menys en 16 mesos

En persones amb sobrepès i obesitat sense diabetis, tirzepatida va mostrar una reducció de pes mitjana de fins al 22,5% (23,6 kg) a la setmana 72 i, a més, 4 de cada 10 pacients van aconseguir una pèrdua de pes igual o superior al 25%.

Tot això, com han posat l'accent des de la farmacèutica, amb una elevada taxa de resposta: el 96% dels pacients van aconseguir una reducció igual o superior al 5% al cap de 72 setmanes de tractament.

En pacients amb sobrepès o obesitat sense diabetis, ha subratllat el doctor Javier Escalada, president de la Fundació de la Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició (FSEEN):

“S'ha demostrat el potent efecte de la molècula quant a control glucèmic, aconseguint fins i tot normalització dels nivells d'HbA1c fins al 51% de les persones amb DM2 tractades, i pèrdues de pes amb descensos al voltant del 20% amb les dosis de 10 i 15 mg/setmana en obesitat”.

“Aquestes dades s'acosten al que s'aconsegueix després d'una cirurgia bariàtrica. Juntament amb això, s'objectiven efectes beneficiosos sobre diferents factors de risc cardiovascular, encara que els resultats específics dels efectes cardiovasculars es coneixeran més endavant”.

L'obesitat, una malaltia crònica

La doctora Mar Malagón, presidenta de la Societat Espanyola d'Obesitat (SEEDO), ha explicat durant la presentació de Mounjaro que“l'obesitat és una malaltia crònica recidivant que afecta més del 18% de la població adulta a Espanya. L'evidència científica posa de manifest que es tracta d'una malaltia complexa i multifactorial, en la qual influeixen des de factors biològics i genètics fins a factors socioeconòmics i ambientals o les hores de son”.

La recerca ha estat també fonamental per identificar els factors intrínsecs que regulen la ingesta i el pes corporal, “la qual cosa ha servit de base per al desenvolupament de compostos amb utilitat terapèutica que obren una porta d'optimisme per a les persones que pateixen aquesta malaltia”, ha ressaltat l'especialista.

A més, les persones amb obesitat presenten major risc de patir “més de 200 complicacions”, tal com ha recalcat el doctor Alfredo Michán Doña, especialista en Medicina Interna i coordinador del grup de Diabetis, Obesitat i Nutrició de la Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI):

Malalties cardiovasculars

Diabetis mellitus tipus 2

Alteracions lipídiques

Malaltia metabòlica hepàtica (primera causa de cirrosi al nostre país)

Patologies respiratòries cròniques

Infertilitat

Sense oblidar càncers molt prevalents: mama, colorectal, ronyó, fetge, ovari…

Tirzepatida: també millora els nivells de colesterol i hipertensió

A més del control del pes, en els participants que han participat en aquest assaig clínic, amb tirzepatida s'observa un benefici en paràmetres cardiometabòlics clau:

Generant reduccions del perímetre de cintura que van de 14,6 a 19,9 centímetres, reduccions dels triglicèrids (24,3 – 31,4%), disminució de la tensió arterial (tant sistòlica com diastòlica) i un impacte positiu en els nivells de colesterol (amb millores en l'HDL i reduccions en LDL).

Per al doctor José Antonio Sacristán, director mèdic de Lilly España, “la comercialització de tirzepatida suposa una fita en el tractament de les persones amb diabetis tipus 2 i obesitat. Es tracta d'una innovació disruptiva, que reflecteix la vocació de Lilly per investigar i desenvolupar medicaments que suposin un salt qualitatiu en el tractament de malalties que impacten en l'esperança i la qualitat de vida dels pacients”.