Nou tractament indolor per eliminar les varius en un temps rècord

Un dels efectes de la pujada de les temperatures durant els mesos d'estiu és l'agreujament dels símptomes que provoquen les varius. I és que la calor té un efecte vasodilatador que complica el retorn sanguini de les cames cap al cor. Com a resultat, la sang s'acumula en les venes de les cames provocant l'aparició de varius.

Actualment, la incidència de varius se situa en el 2,6 % en dones i en l'1,9 % en homes, segons l'estudi Framingham. Es tracta d'una investigació iniciada pel Servei de Salut Pública dels Estats Units que recopila dades prospectives sobre una àmplia varietat de factors de risc biològics i d'estil de vida i sobre els resultats de malalties cardiovasculars, neurològiques i d'un altre tipus en tres generacions de participants.

Símptomes derivats de les varius

Entre els principals símptomes que, més enllà de l'impacte estètic que produeix la presència de les varius, els especialistes en angiologia destaquen:

Sensació de pesadesa a les cames

Dolor

Enrampades o formigueig

Cames inflades (edema)

Canvis de coloració de la pell

Totes aquestes molèsties s'intensifiquen especialment quan el pacient roman molt temps dempeus i, per descomptat, amb l'arribada de la calor en els mesos d'estiu.

Termoablació amb radiofreqüència

Un dels factors de risc per a l'aparició de les varius és l'edat. Com explica el doctor César Aparicio Martínez, cap del Servei d'Angiologia i Cirurgia Vascular de l'Hospital Universitari General de Villalba, amb el pas dels anys "les varius van dilatant-se" i arriba un moment en el qual resulta necessari optar per la cirurgia per abordar aquest problema de salut.

En aquest sentit, els especialistes disposen de diverses opcions com la safenectomia (extracció de la vena safena). Però des de fa un temps existeix una altra tècnica considerada molt efectiva i menys invasiva, la termoablació amb radiofreqüència.

"El seu avantatge principal és que disminueix el nombre d'incisions i evita les ferides internes, la qual cosa fa que el dolor postoperatori disminueixi i facilita la recuperació i la tornada a l'activitat habitual", explica el doctor Aparicio Martínez.

És precisament el seu caràcter menys invasiu, la qual cosa fa que "si bé la majoria de les intervencions es realitzen en pacients d'entre 40 i 60 anys, en tractar-se d'una tècnica mínimament invasiva, s'estan duent a terme fins als 70 o 75", explica el cirurgià.

Malgrat aquesta ampliació en l'edat del pacient, la veritat és que, per a sotmetre's a la termoablació amb radiofreqüència, és necessari que l'especialista realitzi un estudi previ i una ressonància doppler del sistema venós del pacient.

"Hem d'assegurar-nos que el sistema venós profund funciona bé, ja que anul·larem el superficial per estar varicós", diu el doctor Aparicio, destacant la necessitat de "comprovar que la safena no està massa superficial per no córrer el risc d'abrasar la pell i, finalment, de confirmar que no hi hagi moltes elongacions que impedeixin passar el catèter a través de la safena".