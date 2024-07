Neuràlgia postherpètica: el dolor que crema

L'herpes zóster, comunament conegut com a culebrilla, és una infecció viral causada pel virus varicel·la-zóster, el mateix virus que provoca la varicel·la. Després d'una infecció inicial de varicel·la, el virus roman latent en el teixit nerviós a prop de la medul·la espinal i el cervell. Anys més tard, el virus pot reactivar-se, provocant una erupció dolorosa i altres símptomes associats amb el herpes zóster.

Neuralgia Postherpètica: El Efecte Secundari més Comú i Temut

La neuralgia postherpètica és l'efecte secundari més comú i temut del herpes zóster. Aquest dolor crònic és més freqüent a mesura que augmenta l'edat, afectant especialment a les persones majors de 50 anys. La neuralgia postherpètica es caracteritza per un dolor persistent i debilitant que pot durar mesos o fins i tot anys després que les erupcions cutànies del herpes zóster hagin desaparegut.

Característiques del Dolor de la Neuralgia Postherpètica

El dolor associat amb la neuralgia postherpètica acostuma a ser urent, similar a cremades, i sovint es descriu com a calambres o descàrregues elèctriques molt molestes que poden fins i tot interrompre el son. Aquest dolor sol localitzar-se a la mateixa zona on es van presentar les lesions cutànies del herpes zóster. La causa del dolor és la inflamació del nervi afectat per la reactivació del virus herpes zóster.

És important entendre que el dolor es produeix per la inflamació del nervi afectat pel virus. Sovint, aquest dolor es manifesta en una àrea coneguda com a dermatoma, que és una zona del cos innervada per un sol nervi. Les zones més comunes de reactivació són la toràcica i intercostal, seguides de l'afectació de la branca trigeminal i el temut herpes zóster òtic, que afecta el nervi oftàlmic del trigemin.

Diagnòstic i Tractament de la Neuralgia Postherpètica

El diagnòstic de la neuralgia postherpètica és totalment clínic. Hi ha dos enfocaments principals per prevenir aquesta complicació. El primer és la vacunació, que s'està implementant per grups d'edat a nivell de salut pública. El segon és l'administració precoç d'un tractament antiviral dins de les primeres 72 hores de l'aparició del herpes zóster.

Un cop es presenta la neuralgia, els tractaments més habituals, però sovint poc efectius, inclouen antidepressius tricíclics, pregabalina, antiepilèptics com la oxcarbazepina, i fins fa uns anys, opioides, que actualment s'intenten evitar.

En la nostra pràctica clínica, adoptem un enfocament diferent mitjançant una tècnica coneguda com a neuroproloteràpia. Aquesta tècnica consisteix en la realització d'infiltracions subcutànies amb glucopuncions seguint el nervi afectat. L'objectiu d'aquesta tècnica és desactivar el receptor TRPV1 (un receptor en les fibres nervioses que fa que aquestes estiguin excitades i provoquin senyals de dolor). La tècnica és mínimament invasiva i no presenta contraindicacions. Hem observat que entre 1 i 3 sessions són ideals per reduir el dolor o fins i tot fer-lo desaparèixer, com comenta el Dr. Segarra.

Si pateixes de neuralgia postherpètica o d'altre tipus de dolor crònic, pots demanar una cita per avaluar el teu cas i oferir-te el tractament més adequat.