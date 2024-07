L’Hospital Germans Trias implanta una pròtesi traqueobronquial personalitzada per primer cop a Catalunya

L’Hospital Germans Trias de Badalona, Can Ruti, ha estat el primer de Catalunya en implantar una pròtesi traqueobronquial personalitzada. Es tracta d’una operació assolida per molt pocs centres a nivell europeu, la qual dona resposta als inconvenients que fins ara tenien els pacients amb estenosi traqueobronquial -estretor dels conductes-. Aquests pacients s’havien de sotmetre a múltiples broncoscòpies o rebre pròtesis prefefinides que no s’adaptaven prou bé, fet que multiplicava les possibilitats de complicacions, segons destaca el centre en un comunicat. Ara, però, Can Ruti ha implantat per primer cop una pròtesi personalitzada de silicona en base a motlle fet amb impressió 3D.

El primer implant ha estat a un pacient amb estenosi traqueobronquial a qui fa un any se li havia intentat implantar una pròtesi estàndard, però aquesta no s’ajustava bé a la seva anotomia. Això va fer que els metges decisissin retirar-la, amb el pacient patint un ofec progressiu que el limitava a fer uns esforços mínims.

Amb la pròtesi feta a mida, el centre destaca que ha desaparegut aquesta fatiga. Ara, apunten, caldrà esperar un període de màxim dos anys per avaluar si la pròtesi ha diliatat suficientment l’estretor del pacient. La intervenció la va dirigir l’equip de Pneumologia Intervencionista de l’hospital, liderat per Antoni Rosell,

L’hospital assenyala que l’estenosi traqueobronquial pot tenir un origen maligne -com el càncer de pulmó o esòfag- o benigne. En aquest segon cas, es tracta d’inflamacions causades per intubacions difícils, per efectes de la radioteràpia o per infeccions com la tuberculosi. En tots els casos, la inflamació deixa una cicatriu que redueix el pas de l’aire i dificulta la respiració, fet que només es pot resoldre amb cirurgia o una pròtesi.