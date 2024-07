L’OMS declara el talc com a "probablement cancerigen"

Un panel d’experts de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i de l’Agència Internacional per a la Investigació del Càncer (IARC) ha tancat ja la seva avaluació sobre la condició del talc com a element cancerigen i, després d’una exhaustiva anàlisi, ha inclòs aquesta substància entre les "probablement carcinògenes per als humans". El veredicte, publicat ahir, situa les famoses pólvores de talc en la mateixa categoria que la carn vermella (el conegut com grup 2 A), el "segon nivell més alt en el rang de certesa que una substància pot causar càncer".

"Tenim evidència limitada que aquestes substàncies poden provocar càncer en humans, sobretot en el cas de càncer d’ovaris. També hi ha proves que apunten que pot provocar processos carcinògens en models cel·lulars i en experiments amb animals de laboratori", segon s conclou l’informe.

El talc és un derivat d’un mineral natural que s’extreu en moltes regions del planeta. La gran majoria de la població sol entrar en contacte amb aquesta substància mitjançant l’ús de cosmètics i pols corporals. Segons apunten les anàlisis, existeixen "nombroses proves" que apunten a un "augment consistent de la incidència del càncer d’ovari en persones que utilitzen talc a la zona perineal", tot i que, com matisen els experts, no està del tot clar si aquest fenomen s’explica pel simple ús d’aquesta substància o per la combinació amb d’altres com, per exemple, l’amiant i l’asbest.

En els estudis amb animals, sobretot en ratolins de laboratori, l’ús de talc es va associar a un augment de tumors malignes tant en femelles com en mascles. El veredicte de l’agència de les Nacions Unides és una advertència per a la població general i, sobretot, a les població especialment exposada a aquests productes, com les perruqueres i les esteticistes.

"Això no significa que algú que s’hagi posat talc alguna vegada o fins i tot que l’utilitzi amb certa regularitat haci de desenvolupar càncer, ja que el risc dependrà de la dosi d’exposició, el temps i la forma de contacte amb el talc", clarifica Alejandro Pérez Fidalgo, metge del Servei d’Oncologia de l’Hospital Clínic de València, en declaracions al portal Science Media Center Espanya. "Tot i així, en virtut d’aquesta nova classificació, seria recomanable evitar en la mesura possible l’ús genital de talc, particularment en dones", afegeix en relació amb el veredicte emès per l’OMS.

Possibles causes biològiques

Els primers estudis que van abordar la relació entre l’ús del talc i la incidència del càncer es remunten als anys 70. Des d’aleshores, la qüestió ha sigut analitzada per centenars de treballs en què, d’una banda, s’han estudiat les taxes d’incidència de càncer en personesque utilitzen d’una manera assídua aquests productes d’higiene i, de l’altra, també s’ha intentat abordar les possibles causes biològiques que podrien explicar aquest fenomen.

Les conclusions dels treballs portats a terme han sigut molt debatudes pels experts, ja que, mentre alguns apunten a una relació directa entre l’ús de pólvores de talc i el risc de càncer d’ovaris, d’altres es mostren més escèptics al respecte i argumenten que, a més del talc en si, l’ús d’altres substàncies, com l’asbest, en l’elaboració d’aquests productes, també ha jugat un paper clau en el risc de desenvolupar càncer.

Els estudis més sòlids fins ara, així com l’última gran revisió de l’Organització Mundial de la Salut, apunten a una relació entre l’ús de pólvores de talc i un risc més alt de desenvolupar càncer d’ovari.