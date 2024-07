Si fas tots aquests passos cada dia, baixaràs de pes

Voler perdre pes és una meta que molta gent fixa, ja sigui per sentir-se millor amb un mateix o per salut. I una manera relativament fàcil de fer-ho és caminant. Si optes per aquest mètode, cal, però, que et marquis metes, t'esforcis i perseveris. Aquestes són les claus, així ho afirma un informe publicat fa uns mesosos als Estats Units, que assenyala que es poden perdre deu quilos en dos mesos amb el simple hàbit de caminar.

Segons el text publicat, l'essencial rau en l'esforç i destaca que és fonamental incrementar la quantitat d'exercici diari del que ja estem fent. Per exemple, si per anar a la feina caminem 2 quilòmetres diaris i volem perdre pes, hem de ser conscients que no en tindrem prou, que cal fer més distància cada dia.

7 km cada dia, uns 10.000 passos per començar

L'informe assegura que un bon punt de partida són els 7 quilòmetres diaris, l'equivalent als 10.000 passos que recomana l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per prevenir malalties vasculars i altres relacionades amb el sedentarisme com la diabetis. A Manresa tens molts camins a tocar de casa per fer-ho i també a la comarca. Apropa't al parc de l'Agulla o aprofita l'Anella Verda, el Congost i el Passeig del Riu.

A partir d'aquí, entren en joc altres factors que ens ajudaran a triomfar en la nostra decisió de perdre pes. Cal que cadascú s'estableixi les seves pròpies metes i es repti diàriament. Així, si aquesta setmana he caminat una mitjana de 5 quilòmetres diaris, haig de proposar-me que la setmana següent la distància ja sigui de 6 quilòmetres. La següent de 7 i així progressivament.

I no passis per alt el ritme. Per aprimar-te és més efectiu caminar ràpidament. Fer-ho també t'ajudarà a enfortir altres parts del cos.

No acomplexar-se

Si sortim a caminar, hem de tenir en compte que cadascú va al seu ritme i té el seus objectius. Allunyar els complexos és vital. «No has de deixar que els corredors t'acomplexin», destaca l'informe publicat per la revista.

També aconsellen apuntar-se a proves esportives i caminades populars. Agafa l'agenda perquè a casa nostra se'n fan moltes. Això ajudarà a fixar-nos objectius, a continuar entrenant i a practicar exercici també el dia de la prova.

Caminar amb pesos als braços ajuda? No!

L'informe també desmunta alguns mites: caminar amb pesos als braços no ajuda a perdre més pes. Tot el contrari, perquè ens farà moure amb menys agilitat. També desmitifiquen el fet de caminar amb passos llargs. A l'inrevés, per anar de pressa recomanen passos curts.