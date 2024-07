Prendre suplements alimentaris està de moda: coneix les causes i conseqüències

Prendre suplements alimentaris sol ser molt comú a Espanya i, és que segons el Consell General de Col·legis Oficials de Dietistes-Nutricionistes (CGCODN), un 70% de la nostra població consumeix suplements i productes elaborats a base de plantes. Aquests suplements serveixen per augmentar l'energia, per millorar l'aspecte de la pell, per millorar el sistema immunitari o per perdre pes, entre molts altres beneficis. Però, realment funcionen? I són segurs per la nostra salut?

Els especialistes en nutrició i dietètica adverteixen dels perills que pot comportar el consum d'aquest tipus de suplements nutricionals i complements alimentaris sense la supervisió d'un professional sanitari.

Augment del consum de suplements alimentaris

De quins productes estem parlant? Doncs són molts i variats: fibra, vitamines, àcids grassos essencials, probiòtics, prebiòtics, minerals, extractes de plantes, etc. Entre el 2018 i el 2019 el mercat de suplements nutricionals es va estimar en 12.000 milions d'euros, amb una projecció de creixement entre 18.000 i 45.000 milions d'euros el 2026.

I, efectivament, el seu consum no ha deixat de créixer, de fet, la seva demanda ha augmentat significativament, especialment entre els millenials, dones i gent gran i, els professionals adverteixen que “cada vegada són més els joves que recorren a aquests productes, i ho fan d'una forma compulsiva i descontrolada, sense disposar de tota la informació per a una elecció responsable.”

El perill de consumir suplements sense control mèdic

Encara que el seu èxit radica que prometen grans beneficis per a la salut, la realitat és que cal anar amb compte amb aquest tipus de suplements, ja que tal com afirma el dietista-nutricionista i president del CGCODN, Manuel Moñino, “no deixen de ser productes que poden ser font de sucres afegits, que podrien contenir substàncies que no apareixen a l'etiquetatge, especialment als destinats a esportistes i pèrdua de pes, i perquè en la majoria dels casos no hi ha evidència científica sòlida que demostrin la seva eficàcia”.

En aquest sentit, des del CGCODN adverteixen que un consum inadequat de suplements nutricionals, bé perquè no sigui necessari, bé perquè se n'abusi, poden derivar en problemes greus com:

Desenvolupament de trastorns de conducta alimentària

Trastorns funcionals digestius

Alteració de la microbiota intestinal

Augment d'intoleràncies alimentàries

Pèrdues de pes ràpides i efecte rebot

Alguns suplements, com els còctels d'antioxidants, s'han associat amb més risc de mortalitat

Si estàs sa, no es recomana prendre suplements; i menys sense la supervisió d'un metge / freepik

Una persona sana no necessita suplements nutricionals

El president del CGCODN ho deixa clar: “Una persona sana, sense problemes de salut ni situacions clíniques que li provoquin un dèficit nutricional justificat, té cobertes totes les necessitats nutricionals a través de l'alimentació, sense necessitat de recórrer a suplements”. Encara més, fer-ho sense necessitat ni prescripció mèdica pot ser contraproduent, ja que com explica la dietista-nutricionista Alma Palau, gerent del CGCODN, “es corre sempre el risc d'ingerir nutrients en excés, com ara sucres, greixos i proteïnes; a més del perill associat a substàncies no declarades a l'etiquetatge, com a hormones, quan s'adquireixen per canals com Internet o fonts poc fiables”.

Aleshores, en quins casos si es recomana la presa d'aquest tipus de suplements? La resposta dels dietistes-nutricionistes és que “l'ús de suplements està indicat quan no hi ha una ingesta insuficient d'algun nutrient a la dieta, i aquest fet està diagnosticat per un professional sanitari i es pren sota la seva supervisió, o hi ha un problema d'absorció intestinal o s'incrementen els requisits”. Parlem de problemes de deglució, en el cas de malalties greus com ara càncer o altres problemes de salut que provoquin un risc de desnutrició.

Serveixen aquests suplements per a la pèrdua de pes?

Encara que els beneficis que venen molts suplements nutricionals són variats, probablement els més demandats són aquells que prometen ajudar a perdre pes, encara que la seva eficàcia és posada en dubte pels especialistes. “Els batuts o les barretes poden ser una solució per substituir totalment o parcialment la dieta, però només s'han de prendre sota prescripció d'un professional sanitari i en situacions de salut que ho justifiquin, per exemple, casos d'obesitat amb risc cardiovascular o metabòlic alt. En cas contrari, pot ser un risc per a la salut i una despesa innecessària”, afirma Manuel Moñino.

I recalca: “Sempre s'han de prendre sota la supervisió d'un professional sanitari, idealment el dietista-nutricionista, que a més d'avaluar-ne l'impacte en la salut, procuri l'autonomia a la persona en alimentació saludable perquè aprengui a menjar millor i a relacionar-se amb normalitat amb els aliments, ja que en cas contrari, si aconsegueix l'objectiu, però torna a menjar com abans, sense haver canviat hàbits alimentaris i d'estil de vida, el fracàs està assegurat, no només per la recuperació del pes, sinó pel seu impacte negatiu en la salut i el cost econòmic de la suplementació”.