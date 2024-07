Cops de calor: quins símptomes té i com prevenir-los

El risc de patir un cop de calor s’ha de tenir molt en compte aquests dies davant els avisos d’altes temperatures i humitat excessiva, dos factors que poden provocar la deshidratació de l’organisme. Cada vegada més freqüents, les onades de calor poden ocasionar greus problemes de salut, sobretot en les persones més vulnerables o amb patologies prèvies.

Els cops de calor poden afectar qualsevol persona, però alguns col·lectius tenen més risc de patir-los. Les persones que treballen a l’exterior, especialment en climes càlids i humits, són especialment vulnerables. Les persones grans i amb malalties cròniques i els nadons també tenen més risc de patir un cop de calor perquè tenen més dificultats per regular la seva temperatura corporal.

Què és un cop de calor?

El cop de calor es produeix quan la temperatura corporal d’una persona augmenta i el cos no pot regular-la a través de la sudoració. Aquesta situació, que constitueix una emergència mèdica, és més comú quan la temperatura és elevada.

Algunes situacions augmenten el risc de patir un cop de calor, com fer exercici a les hores centrals del dia, treballar al carrer (especialment en climes càlids i humits), quedar-se en un automòbil al sol i estar molta estona en un ambient molt càlid sense aire condicionat ni beure prou aigua.

Símptomes dels cops de calor

Els símptomes dels cops de calor poden variar en funció de la gravetat, de l’estat de salut general i de l’edat de l’afectat. En general, els experts ens mostren els principals símptomes que farien pensar que la persona està patint un cop de calor:

- Temperatura corporal elevada i persistent: si és superior a 40 graus requereix atenció mèdica.

- Pell calenta, envermellida i seca al tacte: la sudoració pot ser mínima o absent.

- Mal de cap: la pressió arterial pot disminuir a causa de la deshidratació.

- Marejos i desmais: la disminució del flux sanguini pot causar inestabilitat i fins i tot pèrdua del coneixement.

- Fatiga i debilitat: l’elevació de la temperatura corporal pot disminuir l’energia i la resistència.

- Nàusees i vòmits: el sistema digestiu pot veure’s afectat amb les altes temperatures.

- Confusió i desorientació: un senyal que la persona necessita atenció mèdica immediata.

Consells per evitar un cop de calor

Els cops de calor poden ser molt perillosos. El millor és prevenir-los, per això els experts ens donen una sèrie de consells per aconseguir una temperatura corporal adequada:

1. Mantenir una bona hidratació

Beure aigua amb freqüència, encara que no es tingui set. Cal portar una ampolla d’aigua en tot moment i beure’n en petites quantitats regularment. A més, convé evitar l’alcohol i les begudes amb cafeïna.

2. Vestir adequadament

Utilitzar roba ampla i transpirable, millor de teixit lleuger i de colors clars que reflecteixin la llum solar en lloc d’absorbir-la. Com a complements, és recomanable portar barrets d’ala ampla i ulleres de sol.

3. Evitar sortir a les hores centrals del dia

No convé sortir durant les hores més caloroses del dia, entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. Si s’ha de sortir durant aquestes hores, cal buscar l’ombra.

4. Rebaixar la temperatura corporal

Prendre una dutxa fresca o posar-se una tovallola humida al coll o al front és un bon sistema per rebaixar la temperatura corporal i refrescar-se.

5. Utilitzar l’aire condicionat

Convé mantenir encès l’aire condicionat a casa o buscar llocs que en tinguin, com biblioteques i centres comercials. Altres opcions són utilitzar un ventilador o un aire condicionat portàtil.

6. Descansar regularment

És recomanable descansar regularment per evitar l’esgotament per la calor. Si s’està fent exercici o es treballa en exteriors, els descansos han de ser freqüents i a l’ombra.

7. Precaució amb nens i mascotes

Mai s’ha de deixar un nen o una mascota tancat en un automòbil, encara que sigui poca estona, ja que la temperatura d’un cotxe al sol puja ràpidament.

8. Vigilància de persones grans

És fonamental vigilar amb més consciència les persones grans en les èpoques de més calor. Explicar-los quins símptomes poden aparèixer quan es té un cop de calor i la importància de demanar ajuda immediatament.

9. Disminuir o eliminar la pràctica esportiva

L’esforç físic cal reduir-lo al màxim. L’esport és millor practicar-lo a primera hora del matí o quan no fa sol, o directament no fer-ne fins que baixin les temperatures.

Què fer si una persona pateix un cop de calor?

El cop de calor en ocasions requereix atenció mèdica immediata. Si se sospita que una persona l’està patint per l’aparició de símptomes que ho suggereixen, és aconsellable seguir els següents passos:

- Trucar als serveis mèdics d’emergència: si algú està experimentant símptomes greus d’un cop de calor, com confusió, pèrdua del coneixement o convulsions, cal trucar als serveis mèdics immediatament, ja que pot constituir una emergència mèdica greu i, en aquests casos, el temps és crític.

- Moure la persona a un lloc fresc i amb ombra: si la persona és al carrer, cal portar-la a un lloc fresc i amb ombra. Si és possible, col·locar-la en un interior on hi hagi aire condicionat o ventiladors per ajudar a reduir la seva temperatura corporal.

- Refrescar la persona afectada: mullar-li la pell amb aigua tèbia i, si està en condicions, fer-li beure aigua en petits xarrups. Mai oferir alcohol ni begudes amb cafeïna, perquè empitjoren la deshidratació.

- Retirar i afluixar la roba: és fonamental treure-li o retirar-li la roba innecessària. També se li pot afluixar la que porti posada perquè el cos pugui refredar-se més ràpidament.

- Aplicar compreses d’aigua tèbia: aplicar compreses o draps d’aigua tèbia al front, el coll, les axil·les i l’engonal ajudarà a reduir la temperatura corporal.

- Controlar els signes vitals: si està capacitat, convé monitorar els signes vitals de la persona com la temperatura corporal, la freqüència cardíaca i la respiració. Registrar els canvis que es produeixin i comunicar-ho als serveis mèdics quan arribin.