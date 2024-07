Com podem tenir cura de les lentilles a l’estiu?

A l’estiu els dies són més llargs i passem més temps a l’aire lliure. És una època en què duem a terme més activitats a l’exterior, sigui gaudint d’un bany a la piscina o passejant per la vora del mar, i és per això que estem exposats a més riscos de l’habitual, com ara els rajos solars. En aquesta temporada el risc de patir una infecció ocular o un problema visual creix fins a un 25 % en comparació amb altres estacions de l’any. Per això, és important protegir els nostres ulls correctament, especialment les persones que porteu lents de contacte.

Les lentilles poden ser un aliat perfecte per a aquells que volen gaudir de l’estiu i fer-ho amb comoditat, ja que permeten realitzar tota mena d’activitats sense patir les molèsties de les ulleres. No obstant, si no se’n fa un bon ús i un manteniment adequat, poden ocasionar infeccions o danys que poden afectar la vista. Per això, el Dr. Espejo, oftalmòleg de la Clínica Sant Josep de Manresa, ens recorda les indicacions que podeu seguir aquest estiu per evitar problemes:

Eviteu nadar amb lents de contacte. Al nadar amb lentilles, facilitem l’entrada de bacteris a la còrnia que poden causar greus problemes als ulls. El millor serà usar ulleres de natació o busseig.

Al nadar amb lentilles, facilitem l'entrada de bacteris a la còrnia que poden causar greus problemes als ulls. El millor serà usar ulleres de natació o busseig. Hidrateu els ulls amb freqüència. Beure aigua sovint, parpellejar regularment i utilitzar lubricants oculars i llàgrimes artificials us ajudarà a evitar la sequedat ocular.

Manteniu una higiene adequada. Conserveu-les en solucions específiques tenint en compte la seva obertura i data de caducitat. I no t'oblidis de netejar l'estoig per a les lents. Un correcte manteniment i una bona higiene seran fonamentals per evitar complicacions oculars.

Eviteu banyar-vos amb les lentilles posades. Dins l'aigua de les piscines, els llacs o el mar conviuen bacteris que poden afectar la nostra salut ocular. Si portes lentilles, les probabilitats de patir alguna infecció ocular augmenten, ja que les lents mantenen aquests gèrmens durant més temps als ulls.

Limiteu l'ús de les lents de contacte. Les lentilles són un bon accessori complementari a les ulleres, però és millor no abusar d'elles. No s'aconsella dur-les durant més de 8 hores seguides.

Quins són els principals problemes oculars a l’estiu?

Tal i com explica el Dr. Alberto Espejo, a l’estiu els nostres ulls “estan exposats a més riscos de l’habitual, com ara la radiació solar, els aires condicionats, la sal de l’aigua del mar o el clor de les piscines”. Igual que la pell, els ulls tenen memòria, per això és important que els cuidem i extremem les precaucions durant aquesta època de l’any.

L'oftalmòleg afegeix que aquests elements poden ser l'origen de diferents infeccions oculars, ja que, per exemple, "poden alterar la salut de l'ull, provocant conjuntivitis; afectar la capa transparent de la part anterior de l'ull, la còrnia, produint queratitis; ocasionar danys en el cristal·lí, una lent natural que es troba darrere de l'iris i que permet que puguem enfocar els objectes a diferents distàncies, derivant en cataractes, o causar danys en la visió". I com poden protegir-nos d'aquests agents? T'ho expliquem a continuació.

Les ulleres de sol, un bon aliat per protegir-se contra el sol i els raigs ultraviolats

A l’estiu hi ha un increment considerable de les hores d’exposició solar i els raigs ultraviolats (UV) són més intensos. Aquests poden ser nocius per als ulls provocant pèrdua de transparència del cristal·lí, la part de l’ull per on passen els rajos de llum que permeten enfocar les imatges a la retina, i derivant en cataractes. També poden ocasionar pingüècules, taques groguenques i triangulars a la capa fina del teixit que recobreix la part blanca de l’ull, la conjuntiva, o altres alteracions oculars. Una bona manera de protegir els ulls d’aquesta radiació és utilitzant unes ulleres de sol adequades.

A l’hora d’escollir-ne unes, cal tenir en compte diversos factors. Tal i com indica el Dr. Espejo, un dels factors que hem de tenir present és la protecció UV. “Hem d’assegurar-nos que les ulleres incorporin filtres protectors homologats, que bloquegin el 100% dels raigs UV i que tinguin una grandària suficient perquè l’àrea dels ulls quedi totalment coberta i ens protegeixin adequadament”. El fet de combinar-les amb gorres o barrets també ajudarà a que no es filtri la llum pels costats.

Revisió d'oftalmologia a la Clínica Sant Josep / Clínica Sant Josep

Com podem protegir els nostres ulls del clor?

La presència de clor en les piscines és clau per garantir la salubritat de l’aigua i lluitar contra bacteris que hi pugui haver. No obstant això, aquest element pot perjudicar la nostra salut ocular. En aquest sentit, l’oftalmòleg de la Clínica Sant Josep de Manresa explica que quan els components desinfectants que porta el clor entren en contacte amb els nostres ulls aquests es poden irritar desencadenant símptomes com ara “vermellor, picor, dolor, molèsties, visió borrosa i, fins i tot, un grau de queratitis”. Segons l’oftalmòleg, la millor manera de protegir-se d’aquests elements és “utilitzant ulleres de natació o busseig i rentar-se bé els ulls després de banyar-se per eliminar el clor i altres substàncies”.

També hem de protegir els nostres ulls dels aires condicionats i els ventiladors?

Les altes temperatures fan que augmenti l'ús d'aires condicionats, climatitzadors i ventiladors. El Dr. Espejo indica que l’ús d’aquests aparells “pot ser una de les causes d’irritació ocular o altres afectacions com ara l’ull sec”. Aquesta síndrome es produeix quan els ulls no produeixen la quantitat de llàgrimes suficients o bé quan aquestes no tenen la qualitat adequada com per a mantenir els ulls hidratats i sense molèsties. La sequedat ocular pot resultar molt incòmode per a la persona que la pateix, per això és important prendre mesures que ajudin a alleujar els símptomes d’aquest trastorn ocular. “L’ús de llàgrimes artificials o parpellejar amb més freqüència” serà clau.