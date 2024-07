Apostar per la col·laboració entre farmacèutiques, el departament de Salut i la IA pot ser la solució a diverses malalties

Cada vegada hi ha més persones que pateixen càncer i el de mama, malauradament està molt estès. Tot i això, gràcies a la intel·ligència artificial, a les noves tecnologies i a les investigacions constants, sembla que, a poc a poc, tot vagi millorant. Encara que, l'índex de mortalitat hauria de baixar molt més. Així doncs, Andalusia ha apostat per posar cara i ulls a les noves col·laboracions amb la IA. La farmacèutica Gilead, juntament amb els professionals del Sistema Sanitari Públic, es van reunir a l'Institut Maimònides de Recerca Biomèdica de Còrdova (Imibic), per tal d'exposar les noves línies comunes de treball en matèries d'investigació clínica i col·laboracions.

Aquesta jornada sorgeix per l'interès comú de l'administració sanitària andalusa i Gilead per exposar temàtiques comunes de treball que redundin en la millora de la qualitat de vida dels pacients. Així, la primera de les ponències, exposada pel secretari general de Salut Pública i R+D+I a Salut, Isaac Tunísia, es va centrar en models de coordinació i línies estratègiques en investigació clínica de la Conselleria de Salut i Consum. Per a Tunísia, “a Andalusia tenim clar que és essencial avançar de manera conjunta entre l'administració sanitària i la indústria farmacèutica, establint sinergies que ens permetin, a partir de la investigació clínica, la millora dels problemes de salut de la ciutadania, dotant als professionals de recursos i infraestructures perquè puguin assolir l'èxit als seus estudis”.

A aquesta intervenció va seguir la de Marisa Álvarez, executiu director Medical Affairs de Gilead, que va explicar la visió global de la farmacèutica i els seus models col·laboratius en investigació clínica i educació. Segons Álvarez, “la nostra prioritat és aconseguir que el nostre país tingui la màxima participació en els programes d'R+D de la companyia i que, sens dubte, Andalusia hi tingui una bona representació, ja que som conscients de la qualitat dels seus investigadors, la seva extensa xarxa d'institucions sanitàries i acadèmiques i la seva aposta ferma per la innovació”.

Imatge de les jornades celebrades a l'Imibic a Córdoba / Córdoba

Les teràpies avançades van tenir un lloc destacat a la temàtica d'aquesta jornada, com, a més, ho va tenir la validació clínica dels sistemes d'intel·ligència artificial a Andalusia. També va haver-hi lloc per parlar de recerca en càncer, i en concret, en càncer de mama metastàtic, plantejant l'impacte dels RWE (evidència en vida real) a Andalusia.

Els projectes innovadors en el diagnòstic precoç del VIH a Andalusia i l'abordatge multidisciplinari dels pacients de Covid per estratificar el seu risc van ser altres dels temes tractats a la jornada, que també va comptar amb la intervenció del director gerent de la Fundació Progrés i Salut, Gonzalo Balbontín, per mostrar les fortaleses i les singularitats del Sistema Sanitari Públic d'Andalusia (SSPA) en investigació clínica, abordant els nous models de col·laboració.

En aquest sentit, i per oferir una assistència sanitària eficient, segura i de qualitat, el SSPA estableix acords amb la indústria farmacèutica per avançar en la investigació i la innovació en diferents patologies. Així, estimular i facilitar la col·laboració publicoprivada és una de les línies mestres de l'Estratègia d'I+i en Salut d'Andalusia.