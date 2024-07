L'OCU analitza la qualitat de l'aigua de l'aixeta: els resultats et sorprendran!

Beure aigua de l'aixeta és un tema que durant els últims anys ha dut molt de bòlit. I és que, si no es fa un bon tractament de les aigües i ingerim directament de l'aixeta podem emmalaltir-nos seriosament. Així doncs, i segons un nou estudi de l'OCU, Espanya té una bona qualitat de l'aigua de l'aixeta en la majoria d'indrets. Descobreix on trobar la millor qualitat d'aigua i què s'ha analitzat en aquest estudi.

El 99,5% de l'aigua potable compleix els estàndards de qualitat que sol·licita la Unió Europea

Les ciutats amb millor qualitat de l'aigua:

L'estudi ha destacat la qualitat de l'aigua a ciutats com Burgos, Sant Sebastià i Las Palmas de Gran Canària. Aquestes urbs es posicionen com a referents en termes de puresa i sabor, gràcies a la combinació de factors com ara la gestió eficient de l'aigua, la qualitat de les infraestructures i l'absència de contaminants.

Àrees amb desafiaments en la qualitat de l'aigua:

Tot i això, l'estudi també ha identificat algunes àrees on la qualitat de l'aigua presenta reptes. Ciutats com Lebanza (Cantàbria), Ciudad Real i Palma de Mallorca es troben entre les que presenten més preocupació, a causa de la presència de certs contaminants en nivells que podrien afectar la salut dels consumidors.

Quins perills té beure de l'aigua de l'aixeta?' / freepik

Paràmetres analitzats per avaluar la qualitat de l'aigua:

El laboratori encarregat de l'anàlisi va avaluar la presència de diferents substàncies que poden afectar la qualitat de l'aigua potable. Entre els paràmetres analitzats es troben:

Mineralització : el contingut de minerals com ara sodi, potassi, magnesi, etc., que influeixen en el sabor de l'aigua.

: el contingut de minerals com ara sodi, potassi, magnesi, etc., que Metalls : la presència de metalls com ara coure, zinc, níquel, plom, ferro, etc., tant d'origen natural com per la corrosió de les canonades.

: la presència de metalls com ara coure, zinc, níquel, plom, ferro, etc., tant d'origen natural com per la corrosió de les canonades. Trihalometans : compostos químics que es formen com a resultat de la reacció del clor utilitzat en el procés de potabilització de l'aigua. Aquests compostos volàtils poden ser inhalats durant la dutxa, provocant irritació al sistema respiratori, ulls i pell.

: compostos químics que es formen com a resultat de la reacció del clor utilitzat en el procés de potabilització de l'aigua. Plaguicides : la presència d'insecticides utilitzats als cultius, que poden contaminar les fonts d'aigua.

: la presència d'insecticides utilitzats als cultius, que Microbiologia: l'existència de bacteris com E. coli o Salmonel·la, que poden causar malalties.

Recomanacions per garantir la qualitat de l'aigua:

L'OCU recomana als ciutadans seguir algunes pràctiques per garantir la qualitat de l'aigua que consumeixen: