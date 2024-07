Coneixes la lucidesa terminal?

Quan una persona està a punt de morir, sovint passa per un moment en què sembla que s'hagi curat: se sent millor, reacciona millor al tractament, etc. Però, realment s'està curant? En la majoria d'ocasions, tot i la lucidesa de la persona en aquest petit moment que pot durar un dia o diversos, la persona s'està morint i després d'això, vindrà el moment més infeliç pels familiars, ja que és un fet que es dona en la majoria dels casos. En aquest article t'expliquem aquest procés.

Però què és el que se sent o es veu abans de morir?

És una de les preguntes que possiblement tots ens hem fet en algun moment de les nostres vides.

Un túnel amb una llum al fons

Sensació de pau

Trobar-se amb parents ja morts...

Són les sensacions que potser tots tenim a la nostra ment quan pensem en allò que s'experimenta moments abans de morir.

Lucidesa terminal: el misteri de les darreres hores

La realitat és que tot allò que envolta la mort és un fenomen inexorable, és un misteri.

És molt comú que la salut de molts malalts terminals sembli remuntar en els darrers dies o hores.

Però aquí ens centrem de la recuperació final de la parla, la memòria...

Durant dècades, molts científics han centrat la seva investigació a intentar saber per què les persones amb la malaltia d'Alzheimer recuperen sobtadament els seus recursos durant les últimes hores de vida.

Com actua una persona abans de morir? / tonodiaz

És precisament el que ha fet Christopher Kerr, director mèdic del Center for Hospice and Paliative a Buffalo, a l'estat de Nova York.

En un article publicat a Scientific American, el doctor explica que:

"Aquests esdeveniments generalment ocorren en els últims dies de vida. Els malalts d'Alzheimer recuperen les facultats cognitives com la parla i els records amb altres persones en allò que s'ha definit com a lucidesa terminal".

Andrew Peterson, de la Universitat George Mason (Estats Units), explica que aquest retorn de la capacitat de comunicació perduda és “una cosa que sembla ser força profunda i important per als seus familiars, que observen lucidesa abans de la mort, i és el que anomenem el sorgiment del 'vell jo'”.

“Sembla que hi ha una evidència clara que són conscients del seu entorn i que també comprenen quines són les seves relacions amb les altres persones”. Andrew Peterson

Són realment habituals aquests episodis?

La resposta de Jason Karlawish, gerontòleg del Penn Memory Center de Filadèlfia, és clara:

“Són força comuns. I més freqüents en pacients amb demència, cosa que suggereix que la idea que aquestes malalties són terminals no és del tot correcta”.

En un estudi liderat per aquest doctor han trobat que aquests episodis de lucidesa són una “experiència de la malaltia” més.

“En realitat, hem trobat que aquests episodis poden aparèixer mesos, fins i tot anys, abans que la persona mori”.

Encara que sí que és veritat que aquests episodis es produeixen quan la mort és relativament a prop i és “gairebé com si s'estiguessin preparant per morir”.

Tot i que les últimes investigacions han donat una mica de llum sobre aquests fenòmens, el doctor Peterson subratlla que:

"No sabem encara que passa al cervell durant el procés de mort i si pot estar connectat d'alguna manera amb aquests episodis”.

Durant els últims dies de vida apareix la lucidesa terminal / DC Studio

Què passa al cervell quan morim?

Un estudi de la Universitat de Michigan (Estats Units) i publicat a Proceedings of the National Academy of Sciences USA, demostra que l'activitat cerebral augmenta a la meitat dels pacients que han patit una aturada cardíaca després de retirar-li el suport vital.

Abans d'arribar a aquesta conclusió, durant més d'una dècada s'han analitzat animals.

I s'ha observat el mateix augment de l'activitat cerebral en rates exposades a una toxina cardíaca i, fins i tot, un increment de l'activitat de les ones gamma (ones cerebrals a la part posterior) als primers minuts de l'aturada cardíaca.

Aquestes ones cerebrals estan relacionades amb la percepció visual, auditiva i de moviment.

Tal com indica el neuròleg Jimo Borijigin:

Si ho traslladem als éssers humans, les persones que experimenten aquestes situacions “es pot deure a esforços desesperats del cervell per preservar-se mentre fallen els sistemes fisiològics”.

Per part seva, Sam Parnia, metge intensivista a NYU Langone Health, a Nova York, creu que el cervell, just abans de morir, perd els seus mecanismes habituals “que ens permeten centrar-nos en tasques individuals durant la nostra vida quotidiana”.

“Quan mors, el teu cervell es veu privat d'oxigen i nutrients, per això s'apaga. Aquest procés d'apagat treu els frens i de sobte es té accés a parts del cervell a les quals normalment no es pot accedir”.

Això es tradueix en pensaments, records o interaccions que surten a la llum i que abans estaven amagats.

"No són somnis ni al·lucinacions", aclareix l'especialista. Tot i que els estudis anteriors es van centrar en persones en estat crític reanimades, Parnia creu que la lucidesa terminal en persones en coma o amb demència pot ser producte d'un procés similar.

Actualment, participa en un estudi sobre aquest darrer fenomen.