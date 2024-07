L’Hospital del Mar fa la primera transposició uterina d’Espanya

L’Hospital del Mar ha realitzat la primera transposició uterina d’Espanya en una pacient de 36 anys que tenia càncer de recte localment avançat. Aquesta cirurgia pionera, que s’ha fet en tot just una vintena de casos arreu del món, consisteix a traslladar úter i ovaris, de la zona de la pelvis a l’abdomen, abans de l’inici de la radioteràpia. D’aquesta manera, durant el temps que duri la radiació, aquests òrgans reproductors queden lliures dels seus efectes, amb l’objectiu que les pacients mantinguin la possibilitat d’un futur embaràs.

"Cada vegada hi ha més dones que retarden l’edat del primer embaràs. I a més, van apareixent càncers en edats més joves associats a l’estil de vida", explica la doctora Gemma Mancebo, cap de secció del Servei d’Obstetrícia i Ginecologia de l’Hospital del Mar i una de les responsables d’aquesta cirurgia pionera. Segons aquesta metge, els hospitals estan veient casos de dones amb càncer que no han sigut mares perquè no ho han decidit encara. A més, el tractament del càncer colorectal no només genera infertilitat en les dones, sinó també menopausa precoç.

La transposició uterina és una tècnica que es va descobrir fa uns cinc anys al Brasil. "Consisteix a treure úter i ovaris de la zona de la pelvis i col·locar-los a l’abdomen. Així, queden fora de la radiació", explica Mancebo. La segona fase de la intervenció, una vegada ja ha acabat el cicle de radioteràpia, consisteix a "reposicionar" aquests òrgans al seu "lloc fisiològic". "[Amb aquesta pacient] hem aconseguit que els ovaris preservin la seva funció hormonal i que l’úter continuï gestant", afegeix.

Cirurgia robòtica

La primera part d’aquesta intervenció es va realitzar al novembre. Actualment, la pacient ja ha completat tots els tractaments i tot ha sortit bé, per això el Mar dona a conèixer ara el cas. Les dues intervencions es van realitzar amb cirurgia robòtica per minimitzar l’impacte. "Arreu del món només hi ha reportades unes 20 cirurgies com aquesta. Des del punt de vista tècnic, és una cosa molt recent i requereix la coordinació de diversos serveis", destaca aquesta ginecòloga. L’hospital barceloní, afirma, feia temps que tenia el "dispositiu preparat", però calia esperar que aparegués el "cas ideal" per fer-lo funcionar. En alguns casos descrits, les pacients han pogut tenir a posteriori un embaràs exitós.

Qualitat de vida

La pacient en qüestió té 36 anys, no tenia fills i no era una cosa que s’estigués plantejant en aquell moment. "Li vam dir que amb els tractaments segur que no podria ser mare, però que amb aquesta cirurgia podríem preservar aquesta activitat i que podria decidir més endavant si tenir-los o no. Perquè els efectes de la radioteràpia són irreversibles", assenyala Mancebo, que destaca que aquesta operació suposa un "nou enfocament" en el càncer de recte. "No només tractem la malaltia, sinó que també vetllem per la qualitat de vida de les dones".

La doctora indica que, en tot cas, es tracta d’una tècnica només dirigida a dones joves de 40 anys o menys que amb les tècniques antigues es quedaven "infèrtils i menopàusiques". A les menors de 47 anys, se’ls ofereix només la transposició dels ovaris, per evitar una menopausa precoç.

Per optar a aquest tipus d’intervenció, les pacients han de presentar un tumor localitzat que hagi de ser tractat amb radioteràpia a la zona pelviana, amb possible afectació a l’úter i als ovaris. A l’Hospital del Mar, la transposició d’ovaris ja s’oferia per evitar la menopausa precoç en pacients joves amb càncer de cèrvix. "Gràcies als avenços en el tractament, obtenim taxes de curació molt elevades, però les seqüeles del tractament generen un impacte en la seva qualitat de vida. Oferir el millor tractament oncològic requereix un abordatge multidisciplinari i coordinat, en què explorem i preservem la salut sexual i reproductiva de les pacients", assenyala per la seva banda Joana Vidal, oncòloga mèdica especialista en càncer colorectal del centre.