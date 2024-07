Confirmat: aquest és el millor aliment per potenciar la memòria

La salut corporal és una cosa que tenim cada vegada més en compte a mesura que ens anem fent grans, però la pèrdua de memòria i les malalties relacionades amb ella com l'Alzheimer acostumen a preocupar encara més, sent Espanya un dels països amb més proporció de casos d'aquesta malaltia.

Encara que no som immortals i no trobarem la 'font de la joventut', si ens cuidem i consumim una dieta sana i equilibrada, tindrem més probabilitats de comptar amb una vida saludable i una ment activa i amb menys riscos. Hi ha alguns aliments molt adequats per ajudar a potenciar la nostra memòria i pal·liar els efectes que l'edat podria generar sobre el cervell.

La clau és l'Omega-3

Segons recull un estudi publicat per The American Journal of Clinical Nutrition, una revista de l'American society for nutrition (Societat americana de nutrició), els aliments rics a Omega-3 s'associen positivament amb la funció cognitiva en adults grans, ajudant no només a la pèrdua de memòria, sinó a potenciar-la. Aquesta propietat es pot trobar sobretot al peix blau, com el salmó, les sardines o la tonyina. Tot i la presència de metalls pesants en aquests aliments, els beneficis que ens atorga l'Omega-3 estan per sobre. Aquests àcids grassos són antioxidants, augmenten la fluïdesa de la membrana neuronal, restauren el dany cel·lular i són anticoagulants.

No només ajuda a la memòria

Els experts recomanen ingerir aquest tipus de peix almenys dues vegades per setmana. A més, el portal informatiu de salut MedlinePlus confirma que els greixos Omega-3 també són bons per a la salut cardiovascular, ja que entre d'altres, ajuda a abaixar la pressió arterial i a reduir el risc d'arrítmies.