Els probiòtics i els prebiòtics poden ajudar a controlar la irritabilitat de pacients amb TDAH

Un estudi de Vall d’Hebron mostra el potencial dels simbiòtics, una combinació de prebiòtics i probiòtics, per tractar la irritabilitat en adults amb Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH) i Trastorn Límit de la Personalitat (TLP). Els resultats han estat publicats a la revista ‘Brain, Behavior, and Immunity’. La irritabilitat és un símptoma complex i sovint persistent, que afecta la qualitat de vida dels pacients amb TDAH i TLP i que, en casos greus, pot augmentar el risc de suïcidi. El treball mostra els beneficis de prendre un simbiòtic, que combina un conjunt de bacteris amb sucres que els serveixen de nutrients, per reduir els nivells d’irritabilitat, millorar el control emocional i disminuir els problemes d’atenció.

Aquest estudi aborda un símptoma poc investigat, la irritabilitat, i ho fa mitjançant un assaig clínic 'basket', que permet estudiar dos trastorns diferents però amb símptomes comuns. Aquest tipus d’estudis són freqüents en oncologia per estudiar tumors diferents amb característiques comunes.

Estudis previs havien apuntat al potencial dels simbiòtics en la desregulació emocional associada al TDAH. En aquest context, l’equip de Vall d'Hebron va impulsar un assaig clínic per explorar els beneficis dels simbiòtics per tractar els pacients amb irritabilitat. En l’estudi van participar pacients de l’hospital barceloní, la Universitat de Semmelweis (Budapest, Hongria) i de l’Hospital Universitari Goethe de Frankfurt (Alemanya).

El treball va incorporar 180 pacients d’entre 20 i 65 anys, dels quals 113 amb TDAH, 44 amb TLP i 23 diagnosticats per les dues patologies. Tots ells presentaven símptomes d’irritabilitat i la majoria ja prenien altres tipus de medicacions. Una meitat dels pacients va rebre placebo i l’altra, un simbiòtic, compost que incloïa quatre tipus de bacteris (probiòtic) i un conjunt de sucres que serveixen de nutrients per al seu creixement (prebiòtic).

Els investigadors van analitzar la resposta al tractament després de 10 setmanes i van considerar que hi havia una bona resposta al tractament si hi havia una millora clínica en els símptomes d’irritabilitat, segons el criteri dels professionals mèdics i l’experiència del pacient.

Els investigadors van observar que en 19 pacients (un 11% del total) es van reduir els nivells d’irritabilitat: 15 d’aquests (79%) havien pres el simbiòtic mentre que només quatre (21%) havien rebut placebo. En tots els casos es va confirmar la bona tolerància del tractament, amb pocs efectes secundaris.

“Els tractaments actuals no aconsegueixen millorar de manera significativa els símptomes d'irritabilitat”, observa la doctora Gara Arteaga Henríquez, del Servei de Psiquiatria de l’hospital i investigadora del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), en declaracions recolldes pel centre. La doctora Arteaga afegeix que l'estudi "proporciona evidències preliminars prometedores sobre l'ús dels simbiòtics en el tractament de la irritabilitat i altres símptomes emocionals en adults amb TDAH i TLP.

L’estudi va analitzar la relació entre els nivells d’algunes molècules del sistema immunitari a la sang i l’èxit de la teràpia per entendre per què alguns pacients responen als simbiòtics i altres no. “Pensem que els simbiòtics poden actuar com a reguladors del sistema immunitari i que la resposta a aquests tractaments està influenciada per les condicions inflamatòries de base de cada individu”, apunta la investigadora. Entre les molècules estudiades destaca RANK-L: els resultats mostren que els pacients amb nivells baixos responien millor al tractament amb simbiòtics.

Els autors subratllen la necessitat de més investigacions. “Aquestes troballes obren la porta a noves vies de tractament personalitzat basades en la modulació de la microbiota intestinal per a pacients que no responen als tractaments tradicionals per a la irritabilitat”, assegura el doctor Josep Antoni Ramos Quiroga, cap del Servei de Psiquiatria de Vall d'Hebron i del grup de Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions del VHIR.

Dos trastorns diferents amb característiques comunes

El Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH) afecta principalment la capacitat d'atenció, impulsivitat i control motor. Es diagnostica principalment en la infància, tot i que en molts casos continua tenint impacte en l’edat adulta.

D'altra banda, el Trastorn Límit de la Personalitat (TLP) es caracteritza per una inestabilitat emocional significativa, patrons de relació interpersonal intensos i fluctuants i alteracions en la percepció de la mateixa identitat.

Tot i que els símptomes específics del TDAH i el TLP poden variar substancialment, ambdós trastorns comparteixen parcialment la base biològica i algunes característiques comunes, com ara la irritabilitat persistent i la desregulació emocional.