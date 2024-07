Sabies que posar-se malalt durant les vacances és molt comú?

Quan arriba el període de vacances hi ha persones que es posen malaltes. Quina mala sort, oi? Creus que ets l'única persona a la qual li passa? Doncs no! Segons l'estudi fet per l'investigador neerlandès Ad Vignerhoets, això sol succeïr d'una forma "relativament comuna". Aquesta afecció se sol anomenar 'malaltia de l'oci'. T'expliquem quins són els seus símptomes i perquè ens succeeix.

Símptomes destacats

L’informe indaga sobre la prevalença d’aquesta anomalia gràcies a les respostes de 1.128 homes i 765 dones d’Holanda que havien d’indicar fins a quin punt es reconeixien en la descripció d’aquestes malalties, ja sigui de cara a les vacances o als caps de setmana. Els resultats van establir que el 3,6% i el 3,2% dels homes es reconeixia respectivament en aquestes descripcions, mentre que en el cas de les dones els percentatges van baixar fins al 2,7% i el 3,2%.

Així mateix, els símptomes més destacats pels participants de l’estudi van ser el mal de cap i la migranya, la fatiga, els dolors musculars i les nàusees. Quant a l’origen d’aquesta ‘malaltia de l’oci’, aquest es va vincular a les condicions d’estrès; concretament a causa de les dificultats que es trobaven en aquesta transició entre treballar i no treballar, els viatges, la càrrega de treball o les característiques personals.

Posar-se malalt durant les vacances / stockking

Així doncs, els resultats de l’estudi de Vingerhoets van evidenciar que tant la càrrega de treball suportada com les particularitats de cada un eren factors de risc a l’hora de portar a terme aquesta transició entre la rutina laboral i les vacances o el cap de setmana.