Alerta alimentària: un famós supermercat obligat a retirar un còctel de fruits secs

Les alertes alimentàries són el sistema emprat per institucions, organitzacions i cadenes de supermercats per regular la distribució de productes alimentaris que, per desperfectes en el seu envàs o afectacions en el contingut, han de ser retirats del mercat. Recentment, la cadena de supermercats alemanya Aldi ha anunciat a la seva pàgina web la retirada de diversos lots del còctel Mix Maximix de la marca Trader Joe's a causa de la possible presència de "cossos estranys", recull FACUA.

Els lots afectats són el L4064, L4071 i L4074, amb dates de consum preferent del 7, 11 i 14 de febrer del 2025 respectivament, en envasos de 500 grams. També s'hi inclouen els lots L4072 i L4094, amb dates de consum preferent del 12 i 28 de febrer de 2025 respectivament, en envasos de 800 grams.

I si ja ho he adquirit?

Així mateix, Aldi ha instat els seus clients a no consumir aquests productes si han adquirit algun dels lots esmentats. Els consumidors que tinguin aquests productes a casa poden anar a qualsevol botiga Aldi per obtenir un reemborsament.

Per a més informació, els clients poden contactar amb Aldi mitjançant el telèfon 900 902 466 o el correu electrònic contigo@aldi.es. Tot i això, és important subratllar que l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) encara no ha emès un avís oficial sobre aquesta retirada.