Els consells dels experts per detectar i tractar ràpidament una hipertèrmia

Amb l'estiu, arriben les onades de calor. De moment i afortunadament, només n'hem viscut una i ha estat curta, però els pronòstics marquen una tendència a la calor de forma més permanent de cara al mes que ve. Així doncs, hem de ser previnguts i conèixer com fer front a un cop de calor i com prevenir que això ens passi.

Risc d'hipertèrmia: què és?

Tot i que la calor no afecta totes les persones per igual, i tenint en compte que les altes temperatures es prolongaran durant dies, cal prendre una sèrie de precaucions.

Les persones grans, els malalts, els menors i les persones amb sobrepès són els que tenen més risc de patir hipertèrmia.

Doncs, a diferència de la hipotèrmia, que és la temperatura corporal excessivament baixa, la hipertèrmia és la temperatura corporal anormalment alta. I es produeix quan el nostre cos supera els 41 graus centígrads.

La Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia (SEGG) especifica que les persones més grans de 65 anys són el grup més vulnerable davant l'onada de calor, ja que “tenen una sensació reduïda de calor i, per tant, tendeixen a protegir-se menys”.

Com assenyala el Ministeri de Sanitat, "durant una primera onada de calor: el cos encara no està acostumat a les altes temperatures", per la qual cosa és vital seguir una sèrie de recomanacions en nens de 0 a 4 anys, gent gran, dependents i els qui fan treballs intensos, a l'exterior o activitats esportives intenses.

I no és l'únic problema que els situa en situació de risc.

"També experimenten les persones grans una disminució de la percepció de set, cosa que els col·loca en una situació d'alt risc de deshidratació. Especialment en les persones grans que pateixen una malaltia neurodegenerativa, sobrepès, malalties cròniques o prenen medicació".

Tampoc no podem oblidar els casos en què la dependència física dificulta el canvi de vestimenta, i l'adaptació de l'entorn.

Beure aigua és indispensable per fer front a un cop de calor / freepik

Cop de calor: Símptomes i tractament

Quan la temperatura corporal supera els 41 graus, es podria produir una fallada orgànica irreversible. És el que es diu un cop de calor. I és essencial conèixer els seus símptomes, per actuar com més ràpidament millor.

Mal de cap

Boca seca i/o pastosa

Nàusees

Vòmits

Pell seca i envermellida

Pèrdua de consciència o confusió

Absència de suor malgrat que les altes temperatures

“Si la temperatura exterior és molt alta i les pèrdues de líquids no es reemplacen de manera adequada, entrem en una situació de deshidratació. La tensió arterial baixa i apareix sensació de debilitat i, fins i tot, rampes musculars” explica el doctor Antonio López Trigo, president de SEGG.

"Si aquesta situació no es corregeix a temps i progressa, es perd la capacitat de sudoració, la pell presenta un aspecte sec i envermellit, la temperatura corporal ascendeix progressivament fins a xifres que superen els 40 graus, i entrem en hipertèrmia. I si aquest procés continua, s'arriba a una situació de xoc en què es produeix una fallada dels diferents òrgans, convulsions i coma".

Davant d'aquesta situació, el primer que cal fer és portar la persona a l'ombra o a un ambient fresc. També, treure-li l'excés de roba i refredar-la usant tovalloles fredes al cap, coll, aixelles i engonals.

"Hem d'actuar com quan una persona en té 40 de febre, és a dir, intentarem baixar la temperatura, i per això podem utilitzar draps d'aigua fresca i aplicar-los al front, al clatell o als canells", apunta López Trigo, president de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia

Compte amb les altes temperatures de l'estiu / wirestock

Com evitar un cop de calor?

Aquests consells, ben coneguts, són extensibles a totes les persones, amb independència de la seva edat i el seu estat físic: