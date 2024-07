Aquest 'aigua miraculosa' és la darrera moda contra la calor: veritats i mentides de l'aigua de síndria'

És una de les begudes que els darrers anys s'ha posat de moda als països mediterranis, sobretot quan arriben les onades de calor (i més ara, que acabem de batre el rècord del dia més calorós del planeta (21 de juliol)) i just quan tenim la majoria de les comunitats en alerta per altes temperatures i busquem combatre la set amb un líquid que sigui fàcil de fer, ric de beure, fresc i saludable.

Totes aquestes virtuts es donen cita a l'aigua de síndria, una beguda feta a base de fruita de la qual els seus fanàtics asseguren que:

Aprima

Posa bruna

Hidrata la pell

És bona per lluitar contra l'envelliment

Redueix la cel·lulitis...

Però què hi ha de debò en les múltiples virtuts mèdiques que li atribueixen a aquesta beguda?

Els beneficis reals de l'aigua de síndria

El primer, i això sí que és molt cert, és que resulta una beguda altament recomanable per mantenir-se ben hidratat quan, com passa aquests dies, es disparen les temperatures.

El segon és que els apòstols de l'aigua de síndria asseguren que:

Té vitamines A, B1, B2 i C.

A, B1, B2 i C. També diuen que aporta minerals com el calci, fòsfor, ferro, magnesi, sofre i silici.

com el calci, fòsfor, ferro, magnesi, sofre i silici. Fins i tot afirmen que és una font rica d'antioxidants.

I sobretot, és baixa en calories, amb només 29 per cada 100 grams.

Així que amb tot això no és estrany que hi hagi qui qualifiqui l'aigua de síndria com l'aigua miraculosa. Més si tenim en compte que alguns articles arriben a afegir als seus beneficis que puja les defenses i que és ideal per mantenir un tipus jove i esvelt.

Perquè, diuen, aprima, és bona contra la cel·lulitis, és un supressor de la gana, redueix el colesterol dolent, elimina greixos, combat el restrenyiment, hidrata la pell, purifica la sang, prevé i redueix l'àcid úric, guareix la ressaca, controla la hipertensió, és diürètica, millora l'estat del sistema nerviós, depura l'organisme i fins i tot és anticancerígena.

Però és clar, veurem mèdicament què hi ha de cert i de fals en totes aquestes afirmacions.

El que es diu de l'aigua de síndria i és fals...

Començant per l'estètica, els nostres experts nutricionistes asseguren que és fals que combati la cel·lulitis. Com tampoc ho fa la pinya, que és una altra fruita a què s'atribueix aquesta capacitat 'curativa'.

El que sí que és veritat és que si mengem molta síndria podem omplir-nos i, en conseqüència, menjar menys productes que s'engreixin. Això farà que aprimem i, no és cap misteri, si baixem de pes tindrem menys cel·lulitis.

Però això passarà si mengem prou quantitat, perquè la síndria tampoc no és un supressor de la gana. Sí que és veritat que la seva carn té una mica de fibra, que sempre ajuda a elevar la sensació de sacietat, però el suc no té els mateixos efectes ni funciona igual.

També és fals que elimini els greixos dolents i que l'aigua de síndria sigui un digestiu. Sí que és veritat que es digereix bé perquè no té res de greix (i amb aigua encara menys) però no ajuda gens a millorar la digestió.

A més, la síndria és una fruita molt rica en licopè, que és el que li dona el color vermell tan característic i desitjable. I a aquest antioxidant se'l relaciona amb la reducció del colesterol, la prevenció alguns tipus de càncer, la disminució de la pressió arterial i el colesterol dolent... però no hi ha cap evidència científica que pugui sostenir aquestes afirmacions.

El que es diu de l'aigua de síndria i és cert... i saludable

Però també hi ha una part bona en aquesta beguda, i moltes de les lloances que rep són merescudes.

Per exemple, és recomanable perquè el seu ric sabor anima a beure'n més, cosa que aquests dies d'altes temperatures és importantíssim. I malgrat la dolçor que té, no provoca pics de sucre a la sang, sempre que no abusem desmesuradament.

Una altra virtut que és certa és que ajuda el bronzejat de la pell. Perquè igual que les pastanagues, la síndria conté carotenoides, una substància antioxidant que promou la producció de melanina. I com ja és popularment sabut, aquest pigment és l'encarregat de protegir la pell dels raigs UV, i la producció és la que provoca l'enfosquiment del color de la pell.

També es podria dir, afinant molt, que és una mica cert que resulta bona per al cor. La raó és que el contingut en vitamina C i carotenoides, consumit amb regularitat, ajuda a lluitar contra l'envelliment de les cèl·lules i les malalties cardiovasculars.

I finalment, el que sí que és absolutament cert, insistim, és que l'aigua de síndria és una magnífica beguda refrescant per a aquests dies tan durs de calor. Perquè està boníssima i de segur que ens ajuda a beure més.

Una recepta per fer aigua de síndria

És tan senzilla de fer que no cal ni recepta, i l'única complicació podria ser la neteja de les llavors.

En qualsevol cas, per si algú no sap per on començar, és així de senzill: