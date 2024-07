Descobreix si pateixes problemes cardiovasculars a través d'un examen de la vista: les llàgrimes són la clau

Els ulls són el mirall de l'ànima o això és el que es diu; però, què reflecteixen realment? A part de la nostra essència, també ens poden dir si la salut del nostre cor està bé. En aquest article t'explicarem que es pot detectar amb una revisió i exploració adequada de la vista. Coneixes la cardiopatia isquèmica? T'expliquem en què consisteix i com es detecta.

Així ho confirma un estudi que assenyala que dos biomarcadors oftalmològics podrien contribuir a millorar la detecció de la cardiopatia isquèmica:

El gruix de la membrana coroide (situada entre l'escleròtica i la retina)

(situada entre l'escleròtica i la retina) Els nivells del factor estimulant de colònies de granulòcits (un tipus de glòbul blanc) a les llàgrimes.

Aquesta investigació, liderada des de l'àrea de Malalties Cardiovasculars del CIBER (CIBERCV), l'Hospital Verge de la Victòria de Màlaga i l'Institut de Recerca Biomèdica de Màlaga (IBIMA), s'ha publicat a la revista Cardiovascular Diabetology.

Malalties cardiovasculars: 1a causa de mort al món

Les malalties cardiovasculars continuen sent la primera causa de mort a escala mundial. I entre elles, la malaltia de les artèries coronàries és la més important.

L'envelliment progressiu de la població, unit a l'augment de prevalença de factors de risc com:

Hipertensió

Hipercolesterolèmia

Diabetis

Obesitat

Provoquen un gran nombre de morts per causes cardiovasculars.

Les malalties cardiovasculars són les primeres causes de mort / freepik

Necessitem detecció precoç

La gran prevalença d'aquestes malalties fa necessari el desenvolupament de nous mètodes que permetin detectar de manera precoç les persones que tenen risc de patir cardiopatia isquèmica, patologia que provoca un estrenyiment de les artèries, cosa que permetria tant una millora en l'atenció a aquests pacients com una optimització en l'ús dels recursos sanitaris disponibles.

Detecció precoç de la cardiopatia isquèmica, repte per al sistema sanitari

Com assenyala el doctor Manuel Francisco Jiménez Navarro, investigador del CIBERCV, l'Hospital Verge de la Victòria i l'IBIMA que ha coordinat aquest treball:

"En l'actualitat, el cribratge per a la cardiopatia isquèmica continua sent controvertit, ja que les tècniques disponibles resulten invasives i tenen un elevat cost per als sistemes de salut".

"L'ull, per la seva particular estructura i accessibilitat, es presenta com un òrgan candidat per obtenir paràmetres amb aquesta finalitat diagnòstica, tenint en compte la seva implicació més que demostrada en altres patologies", prossegueix l'investigador.

Però com una porta oberta a l'esperança, el mateix doctor ens explica:

"Els canvis cardiovasculars també s'han relacionat amb signes que són visibles a l'ull, convertint aquest òrgan en una finestra que proporciona un accés ràpid al sistema cardiovascular", explica.

Estudi de les llàgrimes de 96 pacients

L'objectiu d'aquest nou treball es va centrar a avaluar la utilitat de troballes oftalmològiques rutinàries i possibles biomarcadors en llàgrimes com a predictors per detectar aquesta malaltia arterial coronària.

Per això, es van analitzar les dades d'un total de 96 pacients de l'Hospital Verge de la Victòria de Màlaga amb sospita de cardiopatia coronària aguda.

Aquests pacients van ser sotmesos a un complet examen oftalmològic, i també es van analitzar mostres de les seves llàgrimes.

Mitjançant aquesta anàlisi es van diferenciar dos biomarcadors:

El gruix de membrana coroide.

Els nivells de G-CSF, un factor de creixement implicat en la formació de colònies de granulòcits present a les llàgrimes.

La coroide és una membrana formada per una multitud de vasos sanguinis que es troba entre l'escleròtica (o part blanca de l'ull) i la retina, que permet proporcionar oxigen i altres nutrients a l'ull.

El segon biomarcador es va obtenir a partir de l'anàlisi de les llàgrimes.

En concret, aquest equip va poder detectar que nivells més elevats de G-CSF, un factor de creixement implicat en la formació de colònies de granulòcits (un tipus de glòbuls blancs) a les llàgrimes, podria ser un factor protector davant de la patologia coronària.

Les llàgrimes poden ser la clau per detectar ràpidament una malaltia cardiovascular / freepik

Aquests dos biomarcadors, usats en combinació amb els factors de risc clàssics de les patologies cardiovasculars (hipertensió, hipercolesterolèmia, diabetis, obesitat, tabaquisme, consum d'alcohol, etc.), contribueixen a definir un model predictiu de risc que podria millorar els sistemes de cribratge i detecció precoç de la cardiopatia isquèmica.

“Aquesta és la primera vegada que una investigació associa els nivells de G-CSF a llàgrimes amb la presència de la malaltia coronària, demostrant que un augment dels seus nivells pot constituir un factor protector”, explica Jiménez Navarro.

"En resum, els resultats de l'estudi han mostrat que el gruix coroidal i el factor estimulant de colònies de granulòcits en llàgrima milloren el model predictiu per a la malaltia isquèmica coronària quan s'afegeixen a l'edat, sexe, hipertensió, hipercolesterolèmia, diabetis, tabaquisme i obesitat”, detalla l'investigador.

Ara, “necessiten nous estudis per valorar la validesa d'aquest model en altres grups de pacients amb característiques clíniques diferents”, conclou.