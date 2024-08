Existeix l’al·lèrgia al sol? Reaccions adverses a la llum UV

Tot i que sovint es parla d’«al·lèrgia al sol», el terme no és del tot precís. En realitat, es tracta d'un grup de trastorns dermatològics que es manifesten com a reaccions adverses a l'exposició a la llum solar o a fonts artificials com ara les cabines de bronzejat. Aquestes afeccions, no tenen un origen al·lèrgic, sinó que es deuen a diversos processos desencadenats pels raigs ultraviolades (UV).

A continuació, detallem les principals fotodermatosis sovint confoses amb una al·lèrgia al sol que podem patir durant l’estiu si prenem el sol sense protecció:

Erupció Polimorfa Lumínica (EPL)

Apareix a la primavera o l'inici de l'estiu amb erupcions cutànies, picor, enrogiment i butllofes.

Urticària solar

Es caracteritza per l'aparició ràpida de favasses després de l'exposició solar, sovint en qüestió de minuts, que desapareixen en poques hores un cop s'evita el sol.

Dermatitis fotoal·lèrgica

Causa enrogiment, inflor i dermatitis en les zones exposades al sol. Es produeix quan la llum solar solar modifica una substància química aplicada a la pell provoca una reacció al·lèrgica.

A més, d’aquestes afeccions de vegades qualificades com “al·lèrgia al sol cal tenir en compte que algunes malalties empitjoren amb l'exposició solar. Per exemple, el lupus eritematós, la dermatomiositis, el pèmfig, la rosàcia i diverses dermatosis víriques com l’herpes i la varicel·la.

Prevenció

No hi ha una cura per aquestes afeccions, però es poden prendre mesures per prevenir o minimitzar els símptomes:

Evitar l'exposició solar durant les hores centrals del dia (10h-16h).

Utilitzar protecció solar amb SPF 30 o superior, aplicant-la generosament 30 minuts abans de l'exposició i re-aplicant cada dues hores, o més sovint si es sua o es banya.

Portar roba protectora com barrets d’ala ampla, ulleres de sol i samarretes de màniga llarga.

Consultar un dermatòleg per obtenir un diagnòstic i tractament adequats, que pot incloure fàrmacs específics.

De fet, sempre és aconsellable en cas d’aparició d’aquest tipus de símptomes a la pell, acudir al dermatòleg per a una valoració especialitzada i, si cal, per seguir el tractament més adequat. En aquest sentit, l’assegurança de salut de Mutuacat proporciona l’atenció dels millors experts en dermatologia del país.