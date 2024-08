La miopia es podria disparar i afectar a més del 50% de la població

La miopia està emergint com un problema de salut pública de proporcions globals. Diversos estudis i organismes de salut han alertat sobre l’augment alarmant d’aquesta condició visual, que amenaça en afectar més de la meitat de la població mundial el 2050. Aquesta xifra, que representa aproximadament 5.000 milions de persones, és un increment significatiu respecte a l’actualitat, on la prevalença de la miopia és del 30%.

El 2016, un estudi científic revelava que al principi del segle XXI hi havia 1.400 milions de persones miops, i es preveia que l’any 2050 aquesta xifra fos de gairebé 4.800 milions. Les regions més afectades seran Àsia i el Pacífic, mentre que Àfrica es mantindrà per sota del 23%. Els experts apunten que l’abús de les pantalles és un factor clau en aquest augment, i si la tendència continua, en menys de 30 anys la meitat de la població mundial tindrà problemes de visió.

A les aules de la Xina, per exemple, s’han implementat mesures com baranes als pupitres per mantenir una distància prudencial dels llibres, i barrets amb boles que cauen si els estudiants abaixen massa el cap. Aquestes iniciatives pintoresques estan dissenyades per combatre l’augment de la miopia, especialment disparat en alguns països asiàtics.

La miopia és un trastorn comú de l’enfocament visual a causa de un allargament excessiu de l’ull. En aquest sentit, durant la infantesa, l’ull miop creix més del que li tocaria per edat, augmentant la longitud axial i provocant que el punt d’enfocament se situï davant de la retina en lloc de sobre ella. Això causa una visió borrosa dels objectes llunyans. Aquesta deformació és especialment freqüent en nens, i pot progressar fins a l’edat adulta.

La causa d’aquest fenomen és multifactorial. A més dels factors genètics, els experts assenyalen que els factors ambientals i racials també juguen un paper important. Els asiàtics, per exemple, tenen un risc més elevat de desenvolupar miopia. També s’ha demostrat que els nens amb pares miops tenen més probabilitats de patir-la, així com aquells que fan un ús intensiu de dispositius digitals.

Per combatre el problema, els científics recomanen que els nens passin més temps a l’aire lliure i redueixin l’ús de les pantalles. La llum natural augmenta la producció de dopamina retinal, que ajuda a disminuir la longitud axial de l’ull. També s’han desenvolupat diversos mètodes per frenar la progressió de la miopia en nens, com ara l’ús de gotes d’atropina o lents especials.