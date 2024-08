Les patates fregides de bossa que coneixem tenen el temps comptat

Si ets un amant de les patates de bossa, compte! EFSA (l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària), el novembre de l'any passat, ja va desvelar que hi havia unes vuit aromes de fum artificials en certes patates fregides de bossa. Aquestes aromes poden provocar certs problemes greus de genotoxicitat. La Unió Europea està estudiant l'estudi d'EFSA i les patates de bossa analitzades.

La genotoxicitat es refereix a un problema de salut on es poden donar una sèrie de malalties i afeccions, entre elles, alguns tipus de càncer. Els aromatitzants artificials també són presents en altres productes i salses com la barbacoa, els embotits, els formatges i, fins i tot, en alguns peixos, per la qual cosa la normativa de la Unió Europea afectarà un bon nombre de productes relativament habituals a les prestatgeries dels supermercats.

De què es componen?

Són essències naturals que han estat rectificades, olis essencials naturals i sintètics, aromatitzants i tots combinats amb una altra sèrie de productes químics com alcohols, dissolvents, emprats a l'hora d'elaborar perfums i ambientadors. Com a resultat del procés de destil·lació d'algunes plantes s'obtenen molècules aromàtiques que es recullen en forma de gotes, que és l'oli essencial, i perquè aquest sigui pur, ha de contenir un 100% d'aquestes molècules naturals, en proporcions adequades per mantenir l'equilibri de la composició, sotmesos a determinades temperatures i temps de procés.

Quan desapareixeran?

Aquesta mesura afectarà nombrosos productes que els consumidors compren habitualment, els quals hauran d'adaptar-se a les noves regulacions o, si no, desaparèixer del mercat. Per facilitar aquesta transició, els europarlamentaris han atorgat a les empreses un període de cinc anys per complir l'eliminació total d'aquests compostos.

Un producte que s'hagi elaborat utilitzant mètodes tradicionals de fumat, ha d'estar clarament etiquetat com a 'aromatitzants naturals'. Això indica que s'han seguit els mètodes tradicionals de producció. D'aquesta manera, productes com el salmó fumat i el formatge idiazabal, que s'elaboren de manera tradicional amb fum natural, continuaran disponibles per als consumidors i no desapareixeran de les botigues.