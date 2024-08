Què podem fer per millorar i combatre la laxitud articular?

La laxitud articular és una condició en la qual les articulacions tenen més mobilitat de l'habitual. Això pot ser degut a factors genètics, lesions o debilitament dels lligaments que suporten l'articulació.

El problema que podem tenir és que quan els lligaments són massa flexibles, les articulacions es tornen inestables, la qual cosa pot causar dolor i disfunció. Aquesta laxitud articular ens pot provocar molts problemes diferents.

Primerament el dolor: L'increment de la mobilitat pot estressar les estructures que envolten l'articulació, provocant dolor crònic. Per altra banda tenim la disfunció articular, on aquesta inestabilitat pot afectar la funció normal de l'articulació, limitant la capacitat de moviment i alterant la mecànica corporal. Hem de pensar sempre també en que una laxitud articular provoca lesions recurrents. La manca de suport adequat augmenta el risc de patir lesions repetides, com esquinços i distensions, i per últim la temuda artrosi, la inestabilitat crònica pot accelerar el desgast del cartílag, conduint a l'artrosi prematura.

Què hi podem fer?

La proloteràpia és una tècnica regenerativa que consisteix en la injecció d'una substància irritant a les insercions dels lligaments amb l'objectiu d'estimular el procés de curació natural del cos. Aquest tractament pot ajudar a enfortir els lligaments debilitats i, per tant, reduir la laxitud articular. És a dir, ens ajuda a tensar aquells lligaments afectats per enfortir-los.

Ara un explicarem un cas pràctic: Esguinç de turmell mal curat. En aquest cas, podria ser un pacient amb un esquinç de turmell que no ha cicatritzat correctament, és a dir, que sempre es repeteix. Aquest tipus de lesió pot provocar laxitud articular degut a la lesió dels lligaments que suporten el turmell, com podria ser el lligament lateral extern. La proloteràpia es pot utilitzar per tractar aquesta condició infiltrant els lligaments lesionats amb l'objectiu de promoure la seva regeneració i el seu enfortiment per a millorar.

En què consisteix la proloteràpia?

Primerament, en l’avaluació inicial, es determina el grau de laxitud i la gravetat de la lesió. Un cop avaluat, s’utilitza anestèsia local per minimitzar el dolor durant el procediment. Seguidament, realitzem la injecció de l'agent proloteràpic. Amb una agulla fina, s'injecta una solució irritant a les insercions dels lligaments afectats.

Per últim, en la recuperació dels pacients poden experimentar un augment del dolor durant uns dies després del tractament, però això és indicatiu que el procés de curació està en marxa.

Els efectes positius de la proloteràpia solen ser visibles entre les 4 i 6 setmanes després del tractament. Amb un seguit de sessions, realitzades per professionals especialitzats, molts pacients experimenten una millora significativa en la seva estabilitat articular i una reducció del dolor.

Per últim, hem de tenir en compte que la laxitud articular pot tenir un impacte profund i molt negatiu en la qualitat de vida dels pacients, però la proloteràpia ofereix una opció prometedora per tractar aquesta condició i millorar.

Mitjançant la regeneració i enfortiment dels lligaments, es pot restablir la funció normal de les articulacions i alleujar el dolor, millorant així la qualitat de vida dels pacients afectats.