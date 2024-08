La tiroide, una glàndula clau pel nostre organisme

La tiroide és una petita glàndula del sistema endocrí, de forma semblant a la d’una papallona, que està ubicada a la zona anterior del coll. Però tot i ser petita, té un paper molt important en el funcionament del nostre cos. Tal i com explica la Dra. Núria Seguí, del Servei d’Endocrinologia de la Clínica Sant Josep, aquesta glàndula s’encarrega de segregar dues hormones, la tiroxina i la triiodotironina, reguladores de diversos processos essencials com ara la temperatura corporal, els nivells d’energia, les funcions musculars o el metabolisme. També té un paper clau en el creixement. Per això, tenir una bona salut tiroidal resulta imprescindible. Però, què passa si aquesta glàndula no funciona correctament? T’ho expliquem a continuació.

Entre els trastorns més comuns, trobem l’hipotiroïdisme i l’hipertiroïdisme. El primer apareix quan hi ha una producció insuficient d’hormones. Segons la Dra. Seguí, «aquesta patologia afecta més en dones que en homes i la seva prevalença augmenta amb l’edat». Pell seca, caiguda de cabells, alentiment del batec del cor, estrenyiment, dolors musculars i augment de pes en són alguns dels símptomes.

En canvi, l’hipertiroïdisme succeeix quan la tiroide produeix un excés d’hormona tiroidal. La causa més comuna sol ser la malaltia de Graves Basedow, una inflamació provocada per anticossos i, a diferència de l’hipotiroïdisme, la persona està nerviosa, presenta un augment del ritme cardíac, sensació de calor, insomni i pèrdua de pes.

A banda d’aquestes dues malalties, una altra alteració de la tiroide és els nòduls tiroidals, una afecció molt comuna que afecta sobretot a partir dels 60 anys i que en la gran majoria de casos és benigne. Generalment, els nòduls són asimptomàtics, però a vegades, si són molt grans, poden produir molèsties al coll o dificultat per empassar.

Com podem tractar-los?

En cas de presentar símptomes d’hipotiroïdisme o hipertiroïdisme, serà crucial fer-se una anàlisi de sang per determinar si la tiroide funciona bé. Si el que es presenten són molèsties al coll o bé si aquest augmenta de mida, per exemple, caldrà optar per una ecografia de tiroide. La Dra. Seguí destaca que es tracta «d’una prova molt útil i gens invasiva, que permet veure l’estructura de la tiroide i detectar si hi ha nòduls». En cas d’haver-n’hi, caldrà analitzar-ne les característiques per veure si són malignes o no.

La Dra. Seguí afegeix que el tractament dependrà de la causa. Si ens trobem davant d’un cas d’hipotiroïdisme, caldrà substituir l’hormona que falta amb levotiroxina. En cas d’hipertiroïdisme, el procediment dependrà de si és d’origen autoimmune o si la causa són nòduls. Si és un goll multinodular, un creixement irregular de la glàndula de tiroide, la solució es basarà en iode radioactiu. En funció de les característiques dels nòduls, el tractament pot anar des de seguiment periòdic, amb un control ecogràfic, fins a la cirurgia.

Per a poder sintetitzar correctament les hormones tiroidals, és fonamental tenir «una bona aportació de iode, un mineral essencial per a la producció de les hormones tiroidals», explica l’endocrinòloga de la Clínica Sant Josep. Els peixos, el marisc o la sal iodada, per exemple, són aliments rics en aquest mineral. La deficiència de iode ocasiona una reducció de la síntesi d’hormones tiroides, afectant el metabolisme de totes les cèl·lules de l’organisme. A banda d’aquest mineral, també és crucial «fer una alimentació equilibrada i no portar una vida sedentària», afegeix la Dra. Seguí.