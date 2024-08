El perill de treballar durant les onades de calor

Hi ha una gran preocupació envers la calor i el treball. Els treballadors que estan exposats a altes temperatures i més a l'estiu, corren un greu risc de mort. Cada any, al voltant d'unes 4.200 persones moren a conseqüència de les onades de calor mentre treballen. Aquestes morts solen ser per estrès tèrmic, infarts, distraccions per cansament, etc. L'OIT (l'Organització Internacional del Treball) ha estat qui ha informat sobre aquestes dades i perills.

"Necessitem mesures per protegir els treballadors, basades en els drets humans" ha declarat el secretari general de les Nacions Unides, António Guterres.

La calor és una amenaça cada cop més directa per a un nombre més gran d'éssers humans. I l'economia no s'escapa de la lògica climàtica. L'OIT ha alertat durant els darrers anys a través dels seus estudis de les diferents derivades que l'escalfament del planeta té i tindrà sobre el món del treball. Mitjançant els mateixos ha divulgat que la crisi climàtica amenaça directament la salut del 70% dels treballadors, generarà pèrdues de productivitat laboral equivalents a 80 milions de llocs de treball el 2030 o que treballar a ple sol causa un terç de les morts per càncer de pell no melanoma. En el darrer informe posa l'accent a les onades de calor i els seus efectes sobre la salut laboral.

"231 milions de treballadors van estar exposats a onades de calor el 2020, fet que suposa un augment del 66% respecte al 2000", alerten des de l'OIT. L'augment de les temperatures incrementa, però, les possibilitats de patir un accident, fins al punt que per cada grau que puja el termòmetre, el risc de contratemps laboral augmenta un punt. Això és especialment acusat durant els episodis de temperatures extremes, quan la possibilitat de sinistre augmenta un 17,4%.

Treballar al camp durant l'estiu pot provocar-te un infart / freepik

Si bé "la calor excessiva està creant desafiaments sense precedents per als treballadors de tot el món durant tot l'any, i no només durant els períodes d'onades de calor intenses", segons ha afirmat Vera Paquete-Perdigao, directora del departament de governança de l'OIT i la coordinadora de l'informe. Dues de cada 10 lesions directament vinculades a la calor al llarg de l'any es produeixen concretament durant onades de calor.

Un cost creixent per a les empreses

A Europa, les patologies relacionades amb l'estrès tèrmic són encara un percentatge molt minoritari del total de malalties professionals. Segons les dades de l'OIT, representen l'1,7% del total de malalties laborals, quan la mitjana a tot el món puja fins al 6,1%. A Àfrica és on més afecta aquesta qüestió, amb el 7,2% del total de patologies professionals. Tot i que ha estat a Europa on més ràpidament ha crescut la proporció de lesions professionals relacionades amb la calor des del 2000, amb un increment del 16,4%.

Una de les més comunes és la nefropatia crònica o insuficiència renal crònica. Segons els càlculs de l'organisme internacional, 26,2 milions de persones hi conviuen un cop la van desenvolupar a causa de la seva pràctica professional. Tot i que la calor també pot derivar en una cama trencada o una amputació, atès que a mesura que la temperatura puja la concentració baixa i els treballs perillosos es tornen més perillosos. "L'estrès tèrmic és un assassí invisible i silenciós que pot causar ràpidament malaltia, insolació o fins i tot la mort", insisteixen des de l'OIT.

L'estrès tèrmic no és només un risc per a la salut dels treballadors, sinó també un cost per als balanços empresarials. Estudis precedents de l'OIT han quantificat que la productivitat disminueix un 50% quan la temperatura puja per sobre dels 34 graus. "La millora de les mesures de seguretat i salut per prevenir les lesions derivades de la calor excessiva al lloc de treball podria estalviar fins a 331.000 milions d'euros a tot el món", apunten des de l'OIT. Aquest càlcul parteix de restar la pèrdua d'ingressos per deixar de treballar hores i sumar les despeses dels tractaments mèdics a empleats afectats.