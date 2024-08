Pateixes fòbia cada vegada que has de despullar-te o mostrar el cos a la piscina?

Quan arriba l'estiu, hi ha molts moments en què ens podem sentir observats. I és que en aquesta època de l'any, sembla que hem d'estar perfectes pels altres. Mostrar un cos d'infart és molt important per a molts; però realment és tan important? Aquest moment pot arribar a crear molts problemes d'autoestima; provocant-ne altres de més greus. Si et fa por posar-te en banyador o biquini a l'estiu davant els altres o despullar-te davant la parella, a les dutxes, etc., t'expliquem com superar aquesta fòbia: la deshabiliofòbia.

Aquesta fòbia pot ser molt incapacitant, ja que no només perjudica la persona que la pateix a la seva vida sexual, sinó que pot limitar-la al seu dia a dia: a l'hora d'anar a la platja, la piscina, o fins i tot al gimnàs.

Encara més, aquesta fòbia provoca en qui la pateix una por desmesurada només d'imaginar o pensar que s'ha de treure la roba.

La psicòloga Lucía Feito Crespo, de l'Institut Psicològic Claritas, explica a Guies de Salut que les causes de la deshabiliofòbia poden ser diverses i pot estar relacionada amb “una baixa autoestima corporal o complexos amb alguna part del cos que ens costi mostrar”.

En els casos més extrems, “amb alguna distorsió de la mateixa imatge corporal o amb trastorns de la conducta alimentària”.

Pot aparèixer a conseqüència d'altres fòbies, com les sexuals o les socials, o estar relacionada amb altres trastorns, com ara el dismòrfic corporal o TCA.

Deshabiliofòbia: apareix per l'ús de les xarxes socials?

La doctora Feito Crespo assenyala que:

"En consulta veiem que aquesta fòbia tendeix a associar-se amb algun esdeveniment traumàtic viscut a la infància, que ha deixat aquesta empremta en les persones que, per exemple, han estat víctimes d'agressions sexuals".

La fòbia a despullar-se apareix per l'exposició contínua a cossos perfectes a la qual estem sotmesos a les xarxes socials. També pot estar relacionada amb la imatge corporal que la persona tingui de si mateixa.

I és que "l'exposició continua a cossos perfectes a la qual estem sotmesos a les xarxes socials, i que en moltes ocasions són molt poc reals, fan que les persones cada cop tinguin més complexos i una pitjor autoestima en relació amb la seva imatge corporal".

L'especialista posa èmfasi que això "fomenta que les persones tendeixin a aconseguir aquest ideal de bellesa acceptada que té com a conseqüència el desenvolupament d'aquests trastorns, i per això aquest temor intens a mostrar el seu cos en certes situacions en què s'han de despullar davant d'altres persones".

Aquesta por de despullar-se genera ansietat i una preocupació exagerada "que aquests 'pacients' mostren davant de certes característiques del seu cos".

Una fòbia força complexa, que pot arribar a ser molt incapacitant per a la persona i afectar en diferents àrees de la seva vida i que “genera més patiment en les relacions de parella i vincles”.

Tot i això, té solució.

Descobreix com curar la deshabiliofòbia / Racool_studio

Consells de l'experta per fer front a la deshabiliofòbia

No es pot solucionar un problema si no es reconeix.

El primer pas ressalta Laura Feito Crespo, és “fer un pas endavant i demanar ajuda”.

Identificar-nos amb els diferents símptomes que presenta aquesta fòbia (hiperventilació, taquicàrdia, mal de cap, sequedat de boca…).

(hiperventilació, taquicàrdia, mal de cap, sequedat de boca…). Cal fer esforços per poder-ne parlar i compartir els nostres sentiments, pensaments i preocupacions amb altres persones.

Practicar tècniques de relaxació o meditació ens poden ajudar a combatre el malestar i l'ansietat que aquesta fòbia genera.

Sens dubte, “el millor pas una vegada s'ha identificat és demanar ajuda especialitzada a un professional que ens pugui ajudar amb el nostre problema”.

En els casos més lleus, indica la psicòloga:

"Treballarem l'autoestima i l'autoconcepte i aprendrem tècniques de relaxació que no només ens serviran per superar aquest problema sinó altres de diferents àmbits de la nostra vida. I en els casos més greus tenim diferents tècniques que he comentat anteriorment".

La idea és que el pacient desenvolupi estratègies perquè de manera gradual s'hi vagi exposant.

Com es tracta a consulta?

La teràpia psicològica més eficaç per a aquest trastorn és la teràpia cognitiva conductual. “En aquest tipus de tractament els terapeutes tenim diferents tècniques, i sempre intentem triar aquelles que s'adapten millor al pacient per oferir-li un tractament individualitzat”.

Però les que més s'utilitzen són les següents:

Tècniques d'exposició.

La dessensibilització sistemàtica.

Les tècniques de relaxació.

"La idea és que el pacient desenvolupi estratègies per autoregular la seva ansietat i de manera gradual vagi exposant-se al seu temut estímul, primer amb aquelles situacions que li costen menys feina, per anar avançant aquelles que li generen més ansietat a mesura que va desenvolupant recursos i agafant seguretat”.

En canvi, si aquesta por irracional a despullar-se neix per altres trastorns o a conseqüència d'esdeveniments traumàtics o abusos a la seva vida, "requerirà altres tractaments".

"Com he dit, el més important és conèixer cada cas, cada persona i cada història per poder dissenyar el tractament que s'ajusti millor a la persona".