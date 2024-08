Què és l'Escherichia Coli que s'ha trobat a les aigües del Sena?

La polèmica està servida a París. Les crítiques cap a la ciutat amfitriona dels Jocs Olímpics 2024 han plogut des d'abans fins i tot de la cerimònia inaugural. El motiu? L'estat de les aigües del Sena, riu que travessa la ciutat i on s'han fet diverses proves d'aigües obertes.

Les pluges de dimecres i dijous passat van tornar a provocar un augment dels nivells de bacteris a l'aigua, la qual cosa va obligar a anul·lar sessions d'entrenaments, posposar la prova masculina del triatló i ha provocat crítiques per part dels participants de la modalitat mixta de la mateixa prova, celebrada aquest dilluns al matí. Una prova en què la triatleta belga Claire Michel i el suís Adrien Brifdod no han pogut ser presents a causa de les infeccions bacterials per Escherichia Coli i gastrointestinals, respectivament, que van patir després de competir dimecres passat al mateix riu. "El COIB i el Triatló Belga esperen que s'aprenguin lliçons per a les pròximes competicions de triatló als Jocs Olímpics", van publicar des de la delegació belga a través d'un comunicat.

Contradiccions: atletes contra institucions

L'escàndol, però, es remunta molt abans. Ja abans del tret de sortida d'aquests Jocs, l'alcaldessa parisenca, Anne Hidalgo, es va banyar al Sena per demostrar que era apte per acollir les proves programades. Dies més tard, els resultats de les mostres d'aigua que es prenen diàriament per controlar els nivells dels dos tipus de bacteris van demostrar que no era així.

Tot i que la portaveu Anne Descamps insisteix que les mostres més recents mostren nivells de concentració de bacteri E.Coli d'entre 192 i 308 unitats formadores de colònies (UFC) per cada 1000 mil·lilitres reflecteixen que la qualitat de l'aigua és "molt bona", segons els paràmetres establerts per Word Thriathlon, altres esportistes atribueixen a aquests microorganismes el seu malestar físic. Cal recordar que el triatleta canadenc Tyler Mislawchuk va assegurar haver vomitat fins a deu vegades durant la realització de la prova masculina.

Què és l'E.Coli?

E. Coli és el nom que rep uns bacteris que resideixen a l'intestí. La majoria recullen diversos portals especialitzats, no suposen cap problema, encara que alguns tipus poden causar símptomes com diarrea (en determinades ocasions hemorràgica), nàusees o vòmits, així com còlics abdominals, cansament, insuficiència renal, febre i, en els pitjors casos, la mort. La major part de les vegades, les afeccions solen desaparèixer al cap d'entre cinc i deu dies.

Tot i que aquests bacteris solen afectar nens o persones amb sistemes immunitaris debilitats, la seva alta concentració en aigües o altres elements contaminats pot constituir una seriosa amenaça per a la salut de qui els ingereix.