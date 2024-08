La paràlisi facial en els nens: descobreix com detectar-la i tractar-la

Hi ha malalties que malauradament tant viuen nens com adults. Aquest és el cas de la paràlisi facial. Aquesta patologia afecta el nervi facial, l'encarregat de moure els músculs de la cara, provocant una paràlisi de mitja cara. La seva detecció és ràpida, ja que immediatament deixes de poder fer gestos amb la cara: no podràs tancar l'ull correctament, tindràs una desviació de la boca, no podràs aixecar les celles, ni xiular o inflar les galtes. T'expliquem quan apareix en edat pediàtrica i com tractar-la.

Segons explica a Faro de Vigo la doctora Jennifer Cueva, especialista en Otorrinolaringologia i Patologia de la Veu, el dany d'aquest nervi pot causar, a més, una sensibilitat més gran en sentir sons intensos, el que s'anomena algiacúsia.

També és habitual sentir sabors metàl·lics o referir sensació de formigueig a la cara.

Causes de la paràlisi facial en nens

En el cas dels nens, la paràlisi facial es pot donar el naixement, de manera congènita, o adquirida. Les causes més freqüents entre les adquirides són:

Otitis mitjana o d'origen traumàtic per dany sobre el nervi , sobretot originades pel comunicat.

, sobretot originades pel comunicat. Això no obstant, el més habitual és que es desconegui quines són les causes per les quals s'ha produït la paràlisi facial, que es coneix com a paràlisi idiopàtica o de Bell.

Altres causes de la paràlisi facial infantil són:

Infeccions (reactivació del virus de la varicel·la , de la mononucleosi …)

(reactivació del virus de la , de la …) O més infreqüentment, per malalties genètiques com la síndrome de Moebius o de Goldenhar (desenvolupament incomplet dels ossos de la cara).

Els símptomes que podràs detectar si el teu fill pateix una paràlisi facial / bristekjegor

Símptomes de la paràlisi facial infantil

L'especialista recalca que la paràlisi facial en nens es manifesta de la mateixa manera que en adults: “es visualitza una asimetria a la cara, reconeixent menys arrugues al front, la cella més caiguda, menys parpelleig, poc moviment de l'ala nasal, dificultat per somriure al costat afectat i impossibilitat per tancar completament l'ull”.

Pronòstic de la paràlisi facial: es cura sempre?

La doctora Cueva especifica que el pronòstic de la paràlisi facial “depèn, sobretot, de la causa”. “Les paràlisis facials produïdes per traumatismes al part o després d'otitis mitjanes agudes també solen tenir bona resolució. Les generades al canal del part solen resoldre's sense tractament en uns mesos”.

Tot i això, "les secundàries a otitis poden precisar tractament antibiòtic i antiinflamatori, o fins i tot, extracció de la mucositat de l'oïda mitjana". En les que no se'n coneix la causa o idiopàtiques, el pronòstic és més incert.

“Encara que, normalment, el 70% s'han guarit en tres mesos. Generalment, s'administren antiinflamatoris tipus corticoide, tot i que no s'ha demostrat que a llarg termini disminueixin les seqüeles ni escurci el termini de recuperació”.

“Es recomana aplicar lubricants i llàgrima artificial durant el dia, i fer servir ulleres de sol i tancar l'ull durant les nits”.

De vegades, es pot administrar toxina botulínica (bòtox) per intentar millorar les asimetries que causa la paràlisi facial pediàtrica. “Si no es recupera i queda una paràlisi molt desfigurada, es podria valorar l'opció quirúrgica, en què hi ha diferents tècniques”.

Per tant, és fonamental el treball multidisciplinari entre diferents àrees amb otorrinolaringòlegs, rehabilitadors, oftalmòlegs…

És recurrent la paràlisi facial en nens?

Les paràlisis facials idiopàtiques són les més comunes. Però sí que hi ha algunes causes de paràlisi facial perifèrica “que poden ser recurrents, com és el cas de la síndrome de Melkersson-Rosenthal”.