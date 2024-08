Descobreix les causes de la Malaltia Renal Crònica

Cuidar la nostra salut és primordial per evitar contraure certes malalties, tot i que, a vegades, per causes injustificades, podem patir-ne i de molt greus. Mantenir una alimentació saludable i una vida activa farà que, el nostre cos es mantingui més saludable. Així doncs, avui us venim a explicar una novetat molt positiva i és que, han descobert les causes de la Malaltia Renal Crònica (ERC); la segona causa de mort a Espanya.

El més alarmant d'aquesta malaltia és que no provoca cap molèstia. De fet, una persona pot perdre fins al 90% de la funció renal abans d'experimentar alguna molèstia o símptoma. Tot i això, les causes d'aquesta patologia són clares:

Diabetis

Obesitat

Hipertensió

Antecedents familiars amb ERC

Més de set milions d'espanyols pateixen ERC

El que fins ara no se sabia són les causes de la Malaltia Renal Crònica idiopàtica o d'origen desconegut, que és cada vegada més prevalent. L'estudi GENSEN, que acaba de ser publicat a la prestigiosa revista American Journal of Kidney Diseases, identifica la principal causa per millorar el maneig i l'abordatge d'aquesta patologia.

Factors genètics, claus a la Malaltia Renal Crònica

La investigació, que ha estat impulsada per la Societat Espanyola de Nefrologia (S.E.N.) en col·laboració amb 53 hospitals espanyols, conclou que hi ha factors hereditaris en el 28% dels pacients amb ERC amb causa desconeguda. A més, un altre 21% presentava troballes genètiques potencialment rellevants per confirmar el factor hereditari com a causa segura de la Malaltia Renal Crònica.

Actualment, no es coneix l'origen de la malaltia renal en dos de cada deu pacients que inicien Tractament Renal Substitutiu (TRS) a Espanya, sigui diàlisi o trasplantament per continuar vivint.

Que no coneguem l'origen de la malaltia renal en el 18% dels pacients que comencen diàlisi o trasplantament a Espanya és preocupant Doctor Emilio Sánchez — President de la Societat Espanyola de Nefrologia

L'estudi va analitzar una àmplia mostra de 840 pacients amb ERC avançada (en estadi 5) i menors de 45 anys al nostre país, dels quals 233 pacients (28%) presentaven una causa genètica evident que explicava la malaltia amb variants patogèniques.

Pel doctor Emilio Sánchez, president de la Societat Espanyola de Nefrologia, “que no coneguem l'origen de la malaltia renal en el 18% dels pacients que inicien diàlisi o trasplantament a Espanya és una cosa preocupant i que no podem acceptar com a sistema sanitari i societat científica”.

Aquesta troballa beneficiarà els pacients i els seus familiars amb un assessorament genètic i maneig més precís de la malaltia, evitant eventuals abordatges incorrectes i facilitant establir un pronòstic.

El doctor Sánchez assenyala que aquest descobriment es converteix en un abans i un després en l'abordatge de l'ERC a Espanya i al món. És una fita per a la Nefrologia i suposarà un canvi en la pràctica clínica i el diagnòstic de la malaltia, de manera que la genètica s'incorpori com una eina eficaç per abordar-la i afavoreixi el treball multidisciplinari entre nefròlegs i genetistes”.

Conèixer les causes de la malaltia és un avenç en la seva cura / freepik

Un simple test per detectar el deteriorament de la funció renal

Afortunadament, els especialistes tenen una prova molt senzilla que permet mesurar la funció renal d'una persona. Aquesta prova consisteix en un test de sang capil·lar (punció al rovell del dit) i mitjançant el qual es quantifiquen els nivells de creatinina en sang perifèrica i l'estimació de la taxa de filtratge glomerular (GFR). Aquesta prova permet fer una valoració inicial de la funció renal, que després ha de ser confirmada mitjançant una altra sèrie de proves.

Amb el projecte GENSEN també s'ha pretès que deixi de ser misteriosa en un 20% dels seus casos d'origen desconegut.

La incidència de l'ERC ha augmentat un 30% els darrers anys

La Malaltia Renal Crònica és coneguda com a “epidèmia silenciosa”, ja que els seus símptomes són poc reconeixibles en les fases precoces i compta amb una alta taxa d'infradiagnòstic, que s'estima que és d'un 40%. Amb el projecte GENSEN també s'ha pretès que deixi de ser misteriosa en un 20% dels casos d'origen desconegut.

La incidència d'aquesta patologia ha crescut un 30% els darrers anys, igual que la seva mortalitat, amb 5.791 persones en diàlisi o amb un trasplantament que van morir el 2022. Per això, es diu que en pocs anys estarà per davant de malalties com el càncer en nombre de morts i només darrere d'altres com l'Alzheimer.